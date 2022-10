Prato delle Salette, niente studentato: al posto degli orti abusivi un'area verde

"Dov'è finito il progetto di studentato al prato delle Salette?". E' questa la domanda posta dal capogruppo del M5S Andrea Russi, preoccupato per il futuro di un'opera tanto chiacchierata quanto "ferma".



A fare chiarezza, l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, che ha confermato come nel prato compreso tra via Madonna delle Salette e via Sostegno non sorgerà alcuno studentato, anzi. L'obiettivo del Comune è quello di realizzare un'area verde per il quartiere. Il problema è però la presenza allo stato attuale degli orti abusivi: opere appunto non consentite, ma che sono di fatto la forma di sostentamento per diverse famiglie che vivono in povertà.



Di certo, lo studentato previsto non sorgerà lì ma in altre aree dello stesso quartiere. "Il Pnrr esclude che le residenze universitarie vengano costruite consumando suolo, peraltro noi stessi non avremmo voluto consumare suolo" spiega Mazzoleni. Lo studentato, infatti, avrebbe dovuto essere costruito per le Universiadi e, dopo aver ospitato gli atleti e le delegazioni, sarebbe dovuto diventare un luogo di studio di Edisu. Oggi le condizioni sono cambiate, Edisu ha già una copertura per le Universiadi.



"Lavoriamo con l'assessore Francesco Tresso perché quell’area sia verde. Noi vorremmo andare in questa direzione, ma c’è un tema di ordine pubblico e di gestire abusi. Vogliamo trovare nuova destinazione agli orti abusivi e bonificare l'area", conclude Mazzoleni.