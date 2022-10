Settimo Torinese va a bersaglio: la coppa Italia di "arco nudo" ha fatto centro (ospite del diamante)

Una bella manifestazione che, pur essendo giunta solamente alla sua seconda edizione, non si disputerà più perché dalla prossima stagione la divisione Arco Nudo, come recentemente deliberato dal Consiglio Federale, avrà finalmente accesso ai Campionati Italiani outdoor, oltre che ai Campionati Regionali, con l’assegnazione dunque dei titoli di classe e assoluti.

Dopo le 72 frecce di qualifica di sabato, nella giornata di domenica si sono disputate le fasi eliminatorie con round da 12 frecce. Per il podio assoluto erano in gara le migliori e i migliori 32 alla distanza di 50 metri, mentre per le classi giovanili Ragazzi e Allievi si giocavano le medaglie le migliori e i migliori 8, rispettivamente a 25 e 40 metri. In questo ultimo caso ad ogni tornata eliminatoria usciva l’atleta col punteggio inferiore, finché sono rimasti i migliori 4 che, con le ultime 12 frecce hanno definito il podio. Per gli assoluti invece ad ogni round uscivano di scena gli ultimi 4 e, dopo 6 fasi eliminatorie, sono stati definiti così i finalisti.