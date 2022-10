Parco della Salute, la richiesta di Raffaele Gallo (Pd): "Un Commissario per fare in fretta e bene"

“Investire sulla sanità, creare ospedali moderni e farlo in tempi brevi, senza più rinvii e senza indugi. Questo occorre alla sanità piemontese e ritengo che la proposta del collega vicepresidente Valle di chiedere al Governo un decreto ad hoc, individuando nel Governatore il Commissario straordinario per realizzare la Città della Salute, se la gara di novembre dovesse andare deserta, potrebbe essere una soluzione immediata e tempestiva per riuscire finalmente a iniziare i lavori” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Con un decreto uguale a quello del ponte Morandi – prosegue il Presidente Pd – i lavori potrebbero iniziare immediatamente. Il rilancio della sanità pubblica deve partire dalla costruzione di nuove strutture ospedaliere, moderne, efficienti, al passo con i tempi e con le richieste che arrivano dalla società e dai cittadini. La Giunta Cirio ha perso più di tre anni in chiacchiere e ha gettato al vento il lavoro della Giunta Chiamparino e della maggioranza di centrosinistra che avevano avviato cinque nuovi investimenti ospedalieri. L’altra velocità di Cirio si è mostrata bloccando quei progetti e negando ai piemontesi i nuovi presidi”.