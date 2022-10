Per un futuro dopo il carcere, undici detenuti riceveranno la certificazione di inglese Cambridge

Il 20 ottobre a Torino, presso il Teatro della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, avrà luogo la cerimonia di consegna delle certificazioni di lingua inglese Cambridge agli undici detenuti, allievi del Cpia1 Paulo Freire e del Primo Liceo Artistico, che hanno seguito i corsi organizzati dal Cpia1 e poi superato l'esame, avvenuto in carcere lo scorso giugno.

Si tratta di un progetto unico nel suo genere nel nostro Paese. "Il nostro Istituto, come noto, si occupa di istruzione per gli adulti, tra i quali anche persone con uno svantaggio sociale. Questo progetto in particolare è stato premiato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire con il Label Europeo delle Lingue, e vuole rispondere alle aspirazioni di formazione e reinserimento lavorativo della popolazione detenuta. Abbiamo intenzione di riproporlo anche quest'anno, insieme ad altre iniziative culturali e sportive a favore dei nostri allievi in carcere" spiega Paolo Tazio, dirigente Cpia1.