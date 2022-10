Sospesa l'edizione 2023 del Festival del Giornalismo Alimentare

Il Festival internazionale del giornalismo alimentare viene sospeso: l’ottava edizione, già prevista per fine febbraio 2023, non si terrà. Il gruppo organizzatore ha preso questa decisione dopo un’attenta valutazione delle prospettive di budget necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

"Manca una parte significativa delle entrate necessarie per pianificare l’edizione 2023 – dichiara Massimiliano Borgia, direttore del Festival – Per questo siamo costretti a bloccare l’iter organizzativo. Non avremmo mai immaginato che, dopo sette anni, ci saremmo trovati nelle condizioni economiche degli esordi, quando l’evento doveva ancora dimostrare il suo valore tematico e la sua potenzialità mediatica".

Il Festival è nato nel 2016 ed è sempre rimasto a Torino contribuendo, negli anni, a incrementare la visibilità mediatica nazionale e internazionale del capoluogo piemontese e di moltissime realtà e associazioni del territorio, con una ricaduta sensibile non solo di immagine ma anche economica.

La ragione che ha portato un gruppo di giornalisti freelance a organizzare un evento internazionale totalmente gratuito dedicato all’informazione sul cibo è stata la crescita della domanda di notizie e approfondimenti sul mondo dell’alimentazione, una sfera di argomenti che i giornalisti sono chiamati a trattare in modo sempre più diffuso. Con queste premesse è diventato il secondo evento italiano dedicato al giornalismo e uno dei più accreditati eventi nazionali dedicati al mondo alimentare.

In questi sette anni sono intervenuti al Festival oltre 800 relatori nei panel e 200 tutor nei laboratori formativi. Il Festival è stato frequentato da oltre 7.000 persone sommando il pubblico delle sette edizioni, circa la metà delle quali iscritte all’Ordine dei Giornalisti, provenienti da tutte le regioni italiane. I viaggi stampa del Festival hanno coinvolto circa 800 giornalisti e blogger in tour per Torino e il Piemonte.

Intorno alla manifestazione è nata la Rete del Festival del giornalismo alimentare con oltre 500 giornalisti, blogger e comunicatori aderenti.

Il Festival ha messo in relazione il mondo dell’informazione e della comunicazione con il mondo della ricerca e delle professioni scientifiche legate al cibo, grazie alla partnership con i più importanti soggetti della ricerca e con gli ordini professionali. Ha trattato i temi scientifici, la deontologia, le politiche del cibo, le forme della comunicazione sul cibo e tanto altro.

Ha toccato tutte le location congressuali più prestigiose di Torino, dall’aula magna dell’Università di Torino alla Cavallerizza alla biblioteca nazionale, dal Centro congressi Torino Incontra al Circolo dei Lettori e il Centro congressi del Lingotto.

L’evento, attraverso i suoi press tour in Piemonte e i suoi eventi off in alcuni dei luoghi più iconici di Torino, ha fatto vivere esperienze uniche ai propri ospiti e ha fatto conoscere all’esterno realtà virtuose e progetti innovativi, fungendo da cassa di risonanza di un “saper fare” piemontese che sa eccellere nel nostro Paese anche in campo agroalimentare ed enogastronomico.