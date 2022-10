Con l'autunno partita la raccolta foglie per le strade di Torino: fino a 25 squadre di lavoro

Arriva l'autunno e Amiat dà avvio alla raccolta foglie nei parchi e strade di Torino. Da inizio ottobre, fino al 28 febbraio, sono 11 le squadre impegnate in questo servizio dal lunedì al sabato. Cinque in più rispetto allo scorso anno, che si aggiungono alle circa 15 normalmente impiegate per lo spazzamento meccanizzato dei viali cittadini.

Raccolti 200 mq di foglie

A seconda delle realtà in cui si deve intervenire, gli operatori utilizzano metodi di raccolta differenti: nell'ambito di piazzali, alberate, spartitraffico, ecc., il fogliame viene convogliato verso la carreggiata stradale, con l'eventuale utilizzo di soffioni, e viene predisposto per il successivo passaggio di una spazzatrice aspirante. Nei parchi ed aree verdi le foglie vengono ammucchiate e caricate direttamente su motocarri. Le squadre raccolgono giornalmente una media di oltre 200 metri cubi di foglie, che vengono avviate a idonei impianti di trattamento.

Al lavoro fino a 25 squadre

Amiat arriva a mettere in campo quotidianamente nei giorni feriali fino a 25 squadre di lavoro, con una programmazione che viene condivisa con la Città, per rispondere in maniera efficace alle necessità e alle segnalazioni che dovessero provenire man mano dal territorio.