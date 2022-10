Buddha alla decima: il Mao svela le opere mai esposte prima [FOTO]

Buddha alla decima. E’ l’enfatico titolo della nuova mostra al Mao. Un viaggio immersivo alla scoperta delle opere della collazione permanente del Museo di Arte Orientale, l’8’% delle quali non era ancora stato mai esposto prima. Obiettivo della mostra è quello di riscoprire le opere, la loro origine e il loro significato.

Tra queste oltre venti grandi statue buddhiste in legno o pietra di epoche diverse che vanno dal V al XIX secolo, cui si accostano alcune sculture e oltre trenta bronzetti votivi della collezione Auriti, due teste scultoree in pietra di epoca Tang dal Museo delle Civiltà di Roma e un importante prestito dal Mao E Chiossone di Genova.

“Il Buddhismo nasce da un simbolo che si estende a tutti gli esseri senzienti, non solo a tutti gli esseri umani. E’ una religione con un significato universale” spiega il direttore Davide Quadrio.

In mostra si entra in uno spazio di vera e propria purificazione dell’aria attraverso il progetto site specific “Prana” di Stefano Mancuso e Andrea Anastasio: un giardino di composizioni vegetali che ricordano l’importanza di tutti gli esseri viventi.

Il visitatore con “l’anima purificata” in questo modo può accedere al cuore della mostra, realizzata come l’ingresso di un tempio. Qui le statue antiche sono messe in dialogo con artisti contemporanei quali Lu Yang, Xu Zhen, Wu Chi-Tsung, Charwei Tsai e Zheng Bo.

A chiudere il percorso è l’esperienza di realtà virtuale che permette al pubblico di entrare idealmente nella grotta 17 dei templi di Tianlongshan da cui provengono alcune delle opere in mostra. Una ricostruzione in 3d, realizzata dalla Chicago University, che attraverso un qr code permette di esplorare i tesori della grotta.Ad arricchire la mostra saranno diverse iniziative e attività tra concerti, talk e laboratori. Sempre in occasione di questo progetto all’interno del museo sarà aperta una vera e propria “casa da the”.

