Dal 22 ottobre Torino celebra il vino piemontese: "Deprosecchizziamo i locali". Apre un angolo segreto di via Po

Dal 22 ottobre al 7 novembre il capoluogo piemontese celebra le eccellenze vitivinicole piemontesi con "Vendemmia a Torino - Grapes in Town" e "Portici Divini" che, per il sesto anno, propongono un programma ricco di appuntamenti. Per la prima volta le due rassegne offriranno un weekend di talk in sinergia che ha come fil rouge "Territori a confronto".

Degustazione al Museo del Risorgimento Dopo due anni di pandemia "Vendemmia a Torino - Grapes in Town" torna totalmente in presenza con workshop, degustazioni, cene e tour dedicati al vino in tutta la regione. Tra i vari appuntamenti in programma il 23 ottobre al Museo del Risorgimento la guida Vini d'Italia del Gambero Rosso proporrà una degustazione delle migliori etichette di oltre cinquanta cantine. Arte e vino si manifestano con la mostra a cura di Rita Barbero, mentre il pittore torinese Paolo Galletto propone un laboratorio presso lo spazio Multiplounico di Federica Rosso. Il 5 novembre Villa Della Regina apre le porte a Grapes in Town a partire dalle 18.30 con l'evento "Specchi sonori: musica e poesia, tra ebrezza e saggezza". Festa di chiusura nelle vie Gramsci e Gobetti "I territori - ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio - sono la formula di marketing più efficace per promuovere le eccellenze". La festa di chiusura di "Vendemmia a Torino", come ha ricordato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, sarà una degustazione esclusiva organizzata dalle boutique delle vie Gramsci e Gobetti. 22 produttori per oltre 100 eventi Dal 28 ottobre al 6 novembre - con preview e taglio del nastro a base di tartufo e vini del torinese il 27 ottobre - torna "Portici Divini". Saranno proposti insieme a 22 produttori oltre 100 eventi e degustazioni per scoprire le eccellenze vitivinicole del territorio: protagonisti i vini Erbaluce, Carema, Freisa, Avanà, Becuét, Doux d'Henry, Chatus e molti altri. "Deprosecchizzare i locali" "Vogliamo 'deprosecchizzare' - ha sottolineato il Segretario Generale della Camera di commercio di Torino Guido Bolatto - i locali e ristoranti, ovvero introdurre vini piemontesi che possono essere serviti non solo come accompagnamento ai pasti ma anche usati per i cocktail". Il programma culturale a Palazzo Birago nei weekend 29-30 ottobre e 5-6 novembre si concentrerà su un confronto tra viticoltura piemontese e torinese, con focus sulle 4 zone di produzione Canavese, collina torinese, Pinerolese e Val Susa. Apre un angolo sconosciuto di Torino Novità 2022 l'apertura nei portici di via Po di un angolo dedicato al vino del torinese. Al civico 18 all'interno del cortile si potrà visitare un luogo affascinante e sconosciuto ai più, diversi nei giorni 27-28-29-30 ottobre e 2-3-4-5-6 novembre dalle 16 alle 22 si potranno effettuare degustazioni.