Ecco Buddy, il supporto online per i ragazzi che hanno difficoltà a scuola

Si chiama progetto Buddy e rappresenta una possibilità in più per studentesse e studenti delle scuole del territorio del Consorzio Ovest Solidale.

E' un servizio accessibile e gratuito pensato per offrire a chi frequenta la scuola secondaria di primo e secondo grado un supporto individuale e personalizzato per potenziare le capacità di studio e il benessere.



Grazie a questo progetto studenti e studentesse possono incontrare una volta a settimana, in un rapporto 1 a 1, volontari e volontarie appositamente formati che danno ascolto e supportano, come una sorta di fratelli o sorelle maggiori, senza alcun costo per scuole o famiglie.



Gli incontri avvengono online sulla piattaforma WeSchool. WeSchool, partner digitale del progetto, mette a disposizione uno spazio virtuale per chat e videochiamate sicuro e facile da utilizzare.

Progetto Buddy, ideato dall’associazione onlus Pen Paper Peace e supportato dal Consorzio Ovest Solidale, nasce in risposta alla crisi educativa che ha seguito la crisi sanitaria degli ultimi due anni. L’emergenza dovuta all’epidemia di Covid 19, con misure come il confinamento in casa, la prolungata chiusura di scuole e di spazi educativi, nonché la mancanza di comunicazione diretta con i coetanei, ha avuto un enorme impatto sulla vita di bambini e bambine, adolescenti e delle loro famiglie.

Proprio per supportarli e aiutarli al meglio in un periodo così critico, Progetto Buddy è stato sviluppato dopo una ricerca che ha avuto come protagonisti gli stessi studenti e studentesse, raccogliendo opinioni, idee e sensazioni per cercare di rispondere ai loro bisogni: “Mi piacerebbe avere un punto di riferimento, che non sia un genitore, con cui posso parlare di tutto senza vergogna”, “Vorrei che il Buddy mi aiutasse... Non solo con la scuola ma in generale...”, “Vorrei che fosse un qualcuno che mi dia forza nei momenti più difficili o di stress. Qualcuno che mi faccia capire che non sta andando tutto male e che posso superare tutte le prove facilmente”.

Progetto Buddy è rivolto agli studenti e studentesse che frequentano la scuola secondaria di primo o secondo grado nei comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse.

Partecipare è facile: è sufficiente iscriversi sul sito e compilare il modulo di iscrizione, rispondendo ad alcune domande che permetteranno di trovare il Buddy o la Buddy il più possibile adatti alle loro esigenze.

Pen Paper Peace Italia è un’organizzazione onlus che crede fortemente nel potere dell'educazione e che, in sinergia con partner locali, si adopera per offrire a giovani di diverse parti del mondo progetti educativi, un’istruzione regolare e un punto di riferimento su cui contare. Nasce nel 2020 come associazione sorella di Pen Paper Peace e.V., organizzazione fondata in Germania nel 2011, per promuoverne la mission e i valori e portarne i progetti nelle scuole italiane.