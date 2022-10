Rogo nella notte a Chivasso, un'auto preda delle fiamme: intervengono i vigili del fuoco

L'allarme è scattato nel cuore della notte, in via Togliatti, a Chivasso. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che stavano divorando un'auto, rimasta poi completamente distrutta.



E' successo all'una di questa notte. Sul posto la squadra dei volontari locale e la 61 "Stura". Sono in corso gli accertamenti per determinare la causa del rogo.