Fiorile fa il bis a Moncalieri: dopo l'appuntamento di marzo ecco l'edizione autunnale

A Moncalieri Fiorile fa il bis: la manifestazione culturale e vivaistica dedicata al verde e a tutte le sue declinazioni in termini di bellezza, storia e sostenibilità propone per il 2022 un cartellone che comprende due appuntamenti, con l’edizione della scorsa Primavera e una prossima edizione Autunno. Un’accurata scelta di vivaisti specializzati, di produttori agricoli e di artigiani animerà il Giardino delle rose con kermesse volte al racconto della stagionalità e dell'eccellenza.

Appuntamento sabato 29 e domenica 30 ottobre

Un programma a ciclo continuo anche quello dell’edizione Autunno che apre le porte sabato 29 e domenica 30 ottobre, curato in tutti i dettagli dall’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri in partnership con l’associazione culturale Giardino forbito, e che offrirà incontri con esperti del settore e attività correlate al verde, al giardinaggio e all'orticoltura, con inserti didattici e laboratoriali, appuntamenti dedicati alle composizioni floreali, all’arte, alla lettura e alla creatività sia per grandi che per piccini alla scoperta della biodiversità.

Un format che coniuga politiche ambientali e culturali insieme, secondo lo spirito delle strategie contenute nel progetto Moncalieri Città nel Verde. Come ogni anno parte del porticato ospiterà l'angolo dei Saperi e dei Sapori ed esperienze immersive nel mondo del gusto e della consapevolezza alimentare mentre il resto degli spazi coperti sarà dedicato agli incontri e alla musica, all'arte e al design, con focus sulla manualità e l'artigianato. I produttori del territorio saranno selezionati per stagionalità ed eccellenza: due edizioni l’anno che mettono così in risalto la varietà data dal ciclo delle Stagioni.

Protagonista il Giardino delle rose del Castello

L'organizzazione dell'evento curerà una programmazione contestualizzata, attenta all'arte, alla storia, alle tradizioni, alla natura, alla letteratura e alla biodiversità, a cominciare dal territorio e dalla sua memoria. Seguendo il filo della continua riscoperta del genius loci moncalierese, il progetto utilizzerà i format culturali, trasversali e interdisciplinari dell'associazione Giardino forbito per rendere Fiorile sempre più un appuntamento fondamentale e consolidato della città. In entrambe le edizioni gli allestimenti sono sempre utili a raccontare i colori e i profumi delle stagioni, e sono scenografie dedicate ai momenti culturali ed esperienziali.

I produttori stessi proporranno corsi e workshop utili ad approfondire storie vivaistiche, contadine e enogastronomiche. Sempre in tema di biodiversità, il corner didattico anche quest’anno sarà curato dalla Comunità degli impollinatori con l’ausilio degli apicoltori e da Beesù, con workshop dedicati al meraviglioso e necessario mondo delle api. Con loro si andrà alla scoperta delle tante forme della natura e della ormai profonda necessità di sostenibilità. Laboratori didattici e momenti di approfondimento per un percorso esplorativo che porterà a osservare il mondo con occhi nuovi. In linea con l’Agenda Europea per la strategia biodiversità 2030 – e soprattutto in coerenza con le scelte fatte dalla Città: giusto un anno fa Moncalieri è stata inclusa nella rete dei Comuni amici delle api, impiantando i primi alveari nel Parco storico del Castello Reale; questo progetto vuole promuovere un'agricoltura sostenibile, contribuire a un'educazione responsabile, comunicare strumenti e sensibilizzare la cittadinanza per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici.

Orti e fiori in mostra

Nell’edizione Autunno il programma di Fiorile si focalizzerà come sempre sulla ricerca della bellezza e sull’urgenza ambientale al contempo, scoprendo il territorio moncalierese attraverso la sua suggestiva storia e seminando per il futuro. La manifestazione Fiorile – Orti e Fiori in mostra, giunta all’ottava edizione, contribuisce e partecipa anche quest’anno alla costruzione dell’immagine identitaria del territorio delle Aree Protette del Po, della Collina Torinese e degli 85 Comuni coinvolti, diventato Riserva MAB nel marzo 2016, con una programmazione focalizzata su elementi di interesse naturalistico e culturale insieme.

A corollario sarà dato grande spazio all’editoria e varie saranno le pubblicazioni che verranno presentate, tutte dedicate ai temi ambientali e culturali insieme, utili senz’altro alla importante transizione in atto. Durante l’intero weekend saranno ospitati momenti olistici con i vivaisti, gli artigiani e i produttori, la musica francese delle Meló Coton, presentazioni di libri, tra cui l’incontro con Tiziano Fratus e l’anima verde di Naki Earth, alias Annachiara Chemello, le sessioni yoga con Eric Minetto oltre allo straordinario appuntamento con Giorgetto Giugiaro per concentrare lo sguardo sul territorio moncalierese del passato e del futuro.

Arte, cultura ed economia

Lo Spazio dell’arte al Giardino delle Rose in questa edizione verrà dedicato ai lavori di Bernat Sansò, a cura di Ludovica Gallo Orsi mentre, in occasione di Halloween, il vivaista Marco Gramaglia allestirà un suggestivo Giardino delle Masche. Per godere di tutti i toni autunnali delle giornate di Fiorile saranno nuovamente suggerite passeggiate immersive alla scoperta del territorio, delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese Riserva MAB Unesco e, in collaborazione con il Birrificio Santa Brigida, sarà disegnato il cammino per raggiungere, partendo dal Giardino delle Rose, la splendida location del birrificio a conduzione familiare, posta tra gli scorci più suggestivi del panorama moncalierese.

Per l’edizione Autunno 2022 il Giardino delle Rose torna ad ospitare i concerti del Moncalieri Jazz Festival che quest’anno inaugura la rassegna sabato 29 ottobre proprio a Fiorile con la maratona musicale de “La Notte Nera “JAZZ a CORTE”: 12 ore di musica gratuite a partire dalle ore 17:00. 200 Musicisti da tutta Italia, 25 Concerti Originali per descrivere al meglio i Luoghi più belli e suggestivi del Centro storico di Moncalieri.

Laura Pompeo: "Il ritorno di un appuntamento di rilievo"

“Dopo aver proposto con successo per la prima volta l'edizione Primavera, a marzo, Fiorile torna nella sua veste autunnale, quella che l'ha reso un appuntamento di rilievo nel panorama degli eventi vivaistici che coniugano proposta culturale e amore per il verde – è soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Come sempre, al centro delle nostre proposte legate al verde c’è il Giardino delle Rose, luogo prediletto da Maria Letizia e uno dei motori principali del nostro cartellone di eventi lungo tutto l'anno. E che insieme al Castello Reale e alle altre Residenze Sabaude è iscritto dal 1997 nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco. Programma e contenuti sono il risultato di un lavoro organizzativo intenso che portiamo avanti insieme a Giardino forbito, nostro prezioso partner dal 2019, che ha portato a Fiorile impostazioni e contenuti nuovi, creativi e stimolanti. Giardino delle Rose e Castello accolgono nel corso dell’anno numerosi appuntamenti che, insieme alle tante iniziative dedicate a arte e storia, tradizioni e natura, valori paesaggistici e panoramici, offrono occasioni per vivere la città, scoprirne il genius loci, l’anima ricca di storia e di storie, mettendo anche in luce l’antica vocazione per l’orto-florovivaismo".

"Ma soprattutto stanno cominciando a vedersi i frutti degli sforzi profusi negli anni per costruire un importante sistema, trasformativo del territorio, costituito da Castello, Giardino e Parco storico, che la Città ha recentemente acquisito. Tra i nostri eventi collegati al grande progetto Moncalieri Città nel Verde, Fiorile è uno dei più amati e attesi dal pubblico, accanto al Premio della Rosa, ai Dialoghi sul paesaggio (il nostro convegno internazionale dedicato a parchi e giardini storici, quest’anno focalizzato sul cambiamento climatico) e molto altro”, conclude Laura Pompeo.

PROGRAMMA

Sabato 29 ottobre 2022

Ore 10:00 apertura

Ore 11:30 saluti istituzionali – con il Sindaco Paolo Montagna e l’Assessore alla Cultura e al Turismo di Moncalieri Laura Pompeo

Ore 12:00 presentazione di “Moncalieri – Territorio e Arte dal Medioevo al XX secolo”, pubblicato nel 2000 da Famija Moncalereisa. Incontro con Giorgetto Giugiaro e Gabriele Isaia

Ore 14:30 presentazione di “Sutra degli Alberi” di Tiziano Fratus, edizioni Piano B

Ore 17:00 concerto Moncalieri Jazz Festival – Giulia Damico “Sympatheia”

Giulia Damico (voce) Sergio Chiricosta (trombone) Viden Spassov (contrabbasso) Carmelo Graceffa (batteria & electronics live)

Ore 18:30 presentazione della passeggiata Googreen dal Giardino delle Rose al Birrificio Santa Brigida

Ore 20:45 concerto Moncalieri Jazz Festival – Bacciolo – Borgatta – Venegoni – Petrini quartet Roberta Bacciolo (voce) Silvano Borgatta (pianoforte) Luigi Venegoni (chitarra) GianPaolo Petrini (batteria)

Domenica 30 ottobre 2022

Ore 10:00 apertura

Ore 11:30 presentazione di “Cuciture” di Eric Minetto, Edizioni Hori. Segue sessione di Yoga posturale

Ore 13:00 concerto “La vie en rose” – Trio Meló Coton

Giustina Iannelli (voce) Elisa Aragno (flauto traverso e voce) Donatella Gugliermetti (chitarra)

Ore 15:00 presentazione di “Anime verdi” di Naki Earth, Gribaudo edizioni

Ore 17:00 presentazione del Giardino delle Masche – a cura del vivaista Marco Gramaglia

Ore 18:00 chiusura

Spazio dell’Arte: Bernat Sansó – “Stati di natura (certezze ed evidenze)” – a cura di Ludovica Gallo Orsi

I laboratori didattici “Il mondo magico delle api” – a cura della Comunità degli Impollinatori Metropolitani e di Beesù, sono previsti sia sabato che domenica alle ore 10 e alle ore 16; prenotazioni tel +39 3351462955 email:info@giardinoforbito.it