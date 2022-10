Spaccio di droga nei cortili delle case Atc di corso Racconigi: tre arresti

Il personale del Commissariato di polizia di Stato San Paolo ha effettuato tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’episodio è avvenuto a seguito di un’attività investigativa finalizzata a contrastare fenomeni di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti nell’area degli alloggi A.T.C. di corso Racconigi e nelle aree adiacenti comprese tra via Foresto, via Chianocco e via Revello.