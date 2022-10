Le formicolanti figure di Michal Rovner trasformano gli spazi della Fondazione Merz

Fondazione Merz presenta il nuovo progetto site-specific dell’artista Michal Rovner (Israele, 1957), che aprirà al pubblico negli spazi di Via Limone 24 a Torino a partire da lunedì 31 ottobre 2022.

Inserendosi nel solco di una ricerca pluriennale dedicata ai flussi umani e in linea con una pratica artistica votata alla realizzazione di immagini appositamente concepite per le realtà architettoniche che le accolgono, il progetto elaborato per Fondazione Merz rievoca le tematiche fondamentali che muovono la ricerca artistica di Michal Rovner. Dall’idea di confine alla sfida costante del concetto di frontiera, l’artista invita il pubblico a interrogarsi sull’origine delle proprie paure, con particolare attenzione al senso di minaccia e sospetto che scaturisce dall’incontro con l’estraneo.

In mostra a Torino un paesaggio formicolante di figure sfuggenti, un percorso espositivo che restituisce il movimento continuo del genere umano proprio di ogni tempo e di ogni epoca.