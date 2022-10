Tra panettoni al passito, frolla alla nocciola e gianduia i dolci piemontesi si mettono in vetrina a Torino

"È la prima manifestazione - ha sottolineato la presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa - dedicata all'arte dolciaria: i pasticceri partecipano ai loro concorsi, ma non c'è una rassegna che dà il giusto merito alla categoria" . "Questo - ha aggiunto - è uno dei settori che ha resistito di più al passare del tempo: qua ci sono pasticcerie con quasi 200 anni di storia. È un tipo di attività che richiede un grande sacrificio perché loro lavorano quando gli altri si divertono". Come base del mestiere poi è necessaria, come chiarisce Coppa, una grande esperienza. "Si può inventare un piatto in cucina, ma non una torta che segue regole chimiche precise". Prevista poi una collaborazione con Artissima: i dolci piemontesi saranno protagonisti nei momenti di accoglienza dei galleristi, così come negli hotel degli ospiti.