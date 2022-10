No Tav, la procura generale della Cassazione chiede nuovo processo d'appello

L'annullamento parziale della sentenza d'appello bis del verrà chiesta dalla procura generale della Cassazione. La proposta, contenuta nelle conclusioni depositate dal pg Vincenzo Senatore in vista dell'udienza dell'11 novembre, riguarda tre imputati su venti; in caso di accoglimento, a Torino sarà celebrato un terzo giudizio d'appello per vicende che risalgono al 2011.

Per un quarto imputato è stato chiesto l'annullamento senza rinvio. Per gli altri imputati il pg Senatore ha invece chiesto la conferma della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello il 21 gennaio 2021.

Tra essi figurano Giorgio Rossetto, leader storico del centro sociale torinese Askatasuna, e l'ex brigatista Maurizio Ferrari. I giudici del capoluogo piemontese avevano inflitto, al termine dell'appello bis, 32 condanne a pene comprese fra i sei mesi e i due anni di reclusione, operando sensibili riduzioni rispetto alle sentenze precedenti.