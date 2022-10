Da oggi su 25 linee bus Gtt il biglietto si compra a bordo con carta di credito

Nel 2023 in arrivo 192 bus

Il numero dei mezzi e linee predisposte per l’utilizzo della carta di credito è destinato ad aumentare grazie al rinnovo della flotta: nel 2023 sono previsti 192 nuovi autobus. Gtt, attraverso l’immissione in servizio dei nuovi tram Hitachi Rail e la partecipazione al progetto MAAS4ITALY, sta lavorando per riuscire a dotare di nuovi validatori le linee tram, a partire da quelle più utilizzate come la 4 e la 10.