A Villa della Regina mercoledì la presentazione dell'opera di Enzo Borsellino

Mercoledì 2 novembre alle 16.30 il Salone di Villa della Regina diventa la quinta scenografica della presentazione dell'opera in due volumi di Enzo Borsellino, La collezione Corsini di Roma dalle origini alla donazione allo Stato Italiano. Dipinti e sculture (Efesto, Roma 2017). La pubblicazione, corredata da un ricco apparato documentario, tratta della storia della collezione Corsini di Roma, formatasi tra il XVII e il XIX secolo con il contributo di alcuni membri della famiglia tra cui Ottavio, Neri senior, Lorenzo Neri Maria, Tommaso senior e Tommaso junior, il quale nel 1883 decise di donare allo Stato italiano non solo gli oggetti d’arte vincolati nel 1827, ma anche altri dipinti, sculture e mobili introdotti nella Galleria successivamente a tale data. Il primo volume è dedicato alla collezione, costituita da dipinti di maestri italiani e stranieri dal XIV al XVIII secolo, nonché da sculture antiche e moderne in parte utilizzate come decorazione interna ed esterna dell’edificio settecentesco e del giardino annesso, divenuto dopo il 1883 Orto Botanico di Roma. Il secondo volume contiene invece un regesto di documenti redatti nel corso di tre secoli, per lo più inediti, e 41 inventari Corsini trascritti, su 58 catalogati, che hanno consentito di ricostruire le origini e lo sviluppo della collezione, oggi facente parte delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini di Roma.

Enzo Borsellino ha insegnato Storia sociale dell’arte e Museologia all’Università di Roma "La Sapienza" e all'Università degli Studi Roma Tre dove è attualmente tra i docenti del Master biennale di II livello Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale”. Ha insegnato anche presso l’Università dell’Aquila, l’Università Cattolica di Santiago del Cile e l’Università di Pittsburgh - U.S.A. (Borsa Fulbright). Oltre a varie collaborazioni scientifiche con il Ministero della cultura, il Comune di Roma, le Regioni Lazio e Umbria e incarichi universitari istituzionali, ha all'attivo numerose pubblicazioni (articoli, monografie, saggi e curatele) su temi di storia dell’arte, storia dell’architettura, storia della tutela e del restauro dei beni culturali, museologia e collezioni d’arte storiche italiane e straniere.