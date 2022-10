Concertone-tributo ai Pink Floyd, poi James Taylor e infine Gigi D'Alessio: ecco la settimana al Teatro Colosseo

La stagione del Teatro Colosseo parte con il botto e questa settimana ha già tre importantissimi appuntamenti. Informazioni su www.teatrocolosseo.it

BRIT FLOYD

Domani sera 1° novembre tornano in Italia i Brit Floyd. Molto più che una semplice tribute band, portano sul palco quello che è considerato il più grande spettacolo live al mondo dedicato al mito dei Pink Floyd. Dal momento in cui si accede al concerto, si parte per un viaggio emozionante: un’esperienza quasi sensoriale, perfettamente in sintonia con l’universo della storica band inglese. I dettagli sono curati minuziosamente, dalle musiche fino alle luci: tutto è perfettamente studiato per tirare indietro le lancette del tempo e far rivivere l’emozione unica di un concerto dei Pink Floyd. INFO: Martedì 1° novembre, ore 21

JAMES TAYLOR

Sei Grammy, 100 milioni di dischi venduti e un posto sia nella Rock and Roll Hall of Fame che nella Songwriters Hall of Fame, arriva finalmente al Teatro Colosseo James Taylor accompagnato dalla sua All Star Band. Sarà l’occasione per i tantissimi fans italiani di James di riascoltare i brani della sua straordinaria carriera dopo la pubblicazione del ventesimo album “American Standard”, una raccolta di cover del Great American Songbook uscito nel 2020 che si è aggiudicato il Grammy come Best Tradition Pop Vocal Album, il sesto della sua carriera. INFO: Giovedì 3 novembre, ore 21

GIGI D'ALESSIO

Arriva finalmente a Torino, dopo due anni di stop a causa della pandemia, "Noi due tour", con protagonista Gigi D'Alessio. Il cantautore napoletano si prepara a riabbracciare live il suo pubblico, per cantare insieme le canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai", “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”. Il problema? Il concerto è già sold out. INFO: Sabato 5 novembre, ore 21