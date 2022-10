Presentazione di strumenti Point of Care Testing, appuntamento per nutrizionisti, ecco le date

Organizzati dai Dr. Marco Zanetti, Annalisa Ghiglia, Lorenza Jannuzzo, Cristiana Lo Nigro, Ivana Milan e Christian Salerno, e dedicata ai colleghi biologi e nutrizionisti sono alcuni incontri di rilevanza per il futuro della professione.

La ditta Voden Medical Instruments presenterà due strumenti POCT (Point of Care Testing), con dimostrazione pratica del loro utilizzo.

La strumentazione di chimica clinica è semplice, senza necessità di prelievo venoso e consente di ottenere i risultati dell’analisi clinica nel giro di 12 minuti con la stampa del referto analitico.

L’altro strumento POCT consente di processare tamponi nasofaringei per la ricerca del Coronavirus Sars CoV-2.

I POCT vengono ormai utilizzati in moltissimi ambiti lavorativi della sanità a scopo diagnostico per la semplicità del loro utilizzo (farmacie, a letto dei pazienti, in regime di urgenza ecc.)

Il progetto POCT, cioè l’utilizzo di tali strumentazioni da parte dei biologi al di fuori dei laboratori analisi, dopo le necessarie autorizzazioni, permetterà di aprire nuove prospettive a livello preventivo (anche in occasioni di manifestazioni sul territorio o all’interno degli studi dei professionisti), in perfetto allineamento con la professione sanitaria cui i biologi ormai appartengono di diritto.

Invitano quindi i colleghi, in un numero massimo di 10-15 ad iscriversi, inviando una mail, a uno dei tre eventi gratuiti che si svolgeranno con il seguente calendario:

- Genova, 2 novembre: Referente Dr.ssa Cristiana Lo Nigro, c_lo_nigro@hotmail.com

- Torino, 7 novembre: Referente Dr.ssa Lorenza Jannuzzo, lorenza.jannuzzo@gmail.com

- Vercelli, 8 novembre: Referente Dr.ssa Ivana Milan, mirovenus@tiscali.it

Lo scopo di questi incontri è quello di valorizzare il ruolo del biologo, pensando alle ricadute e ai vantaggi che l’ingresso nel Ministero della Sanità ha portato e porterà alla nostra professione.