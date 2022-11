Dal Pnrr al caro bollette, a Settimo Torinese i Comuni piemontesi cercano un rimedio alla crisi [FOTO]

Dai fondi legati al Pnrr al caro bollette, passando per la transizione digitale e i bandi, che spesso nascondo alcune insidie. Di tutto questo si è parlato, nei giorni scorsi, a Settimo Torinese. Presso la biblioteca Archimede, infatti, si è tenuta la 40esima edizione dell'assemblea dell'Anci, che raccoglie tutti i Comuni della Penisola.



A guidare il dibattito, Andrea Corsaro, primo cittadino di Vercelli e presidente dell'associazione a livello piemontese. Suo l'invito a "fare presto, con provvedimenti urgenti e concreti, che diano una boccata d'ossigeno agli enti locali".



Al dibattito, in collegamento, ha partecipato anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. A fare gli onori di casa, la sindaca di Settimo, Elena Piastra. "Ci sono proposte che saranno portate all'assemblea nazionale e all’attenzione del governo. Per Settimo è stato un onore accogliere oltre 200 amministratori di tutta la regione".