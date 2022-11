Piano regolatore, approvata una variante sull'area "Parco della Salute"

Un atto dovuto che, recependo normative regionali, rende coerente il piano commerciale con la pianificazione urbanistica: si tratta, in particolare, dell'esclusione di addensamento di attività commerciali nell'area Parco della salute, a ridosso dell’Oval, così come già previsto dal piano commerciale, approvato nel marzo 2021, non essendo in quella zona prevista una destinazione aspi (attività di servizi alle persone e alle imprese) con una previsione di inserimento di esse all’interno di Palazzo del Lavoro di corso Unità d’Italia.