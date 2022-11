Riparte il corso collettivo di coro per i bambini di Grugliasco

Il Coro Cantintondo in questi anni si è esibito in svariate occasioni, per i concerti di solidarietà nei confronti di varie Onlus quali l’AIRC, Habibi e L’Albero di Greta; sono stati presenti al “Palio della Gru” della Città di Grugliasco, ai concerti di Natale nel programma del NataleInsieme organizzato dalla Pro Loco Grugliasco e per il FAI al Castello di Masino.