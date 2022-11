Deve scontare ancora quasi un anno e dieci mesi di galera: lo fermano su un treno della Torino-Pinerolo

Un 35enne rumeno, residente nel torinese, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria a bordo di un treno regionale nella tratta Torino – Pinerolo, all’altezza della stazione di None.



Sul suo capo pendeva infatti un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dal Tribunale di Torino, per il reato di rapina.



L’uomo, notato dalla pattuglia della Polfer durante il servizio di vigilanza a bordo treno, è stato identificato e accompagnato presso gli uffici di Polizia di Torino, dove è emerso che era ricercato in quanto doveva scontare una pena di 1 anno, 9 mesi e 27 giorni di reclusione.