Centro per l'Intelligenza Artificiale, il ministro Bernini: "I fondi ci sono, recuperiamo quelli del 2021"

E' corsa per recuperare i fondi 2021 destinati al centro per l'intelligenza artificiale di Torino. A renderlo noto il ministro per la Ricerca Anna Maria Bernini, che ha smentito le voci per cui il capoluogo piemontese potrebbe aver perso i fondi previsti per il 2021.

"Supporteremo le iniziative nate a Torino"

"Noi supporteremo le iniziative nate a Torino, del centro di ricerca, automotive ed aerospazio" ha spiegato. "Lo stanziamento per l’anno 2021 c'è: è già stata costituita la fondazione per il centro di ricerca, ma manca lo statuto". Fondi che non sono ancora stati allocati, ma ci sono, ha affermato il ministro. "Questo accadrà solo quando lo statuto sarà completato".

Bernini: "Verificherò lo stato dell'arte"

La tempistica è però ancora incerta e Torino spera di riuscire ad ottenere non solo i 20 milioni previsti per quest'anno, ma di recuperare anche quelli dello scorso. "Tornerò a Roma, verificherò lo stato dell’arte dello statuto, cercherò di velocizzare il percorso e mi informerò su allocazione dei fondi già destinati al centro di ricerca" ha promesso Bernini.

Cirio: "Cerchiamo di recuperare i fondi del 2021"

"Quello che il ministro sta cercando di fare è un upgrade, il decreto prevede che ogni anno ci diano 20 milioni: visto che nel 2021 la fondazione non si è costituita, noi prenderemo ogni anno i fondi ma stiamo cercando di recuperare quelli dello scorso" ha precisato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.