"No al rientro degli stregoni di tornare in ospedale": chirurgo di Chivasso annuncia le dimissioni

Attualmente è in aspettativa in quanto presso la base Nato di Pristina, in Kosovo. Non è in servizio a Savigliano da cinque anni, dopo una parentesi di due mesi - da aprile a maggio 2020 - nel periodo del Covid. Ma è ancora, formalmente, un dipendente dell'Asl CN1 e medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), da cui, due giorni fa, ha annunciato di volersi dimettere. In totale disaccordo con il reintegro dei medici no vax. Che definisce stregoni.

Un post molto duro il suo, professionista stimato originario di Locri e residente a Chivasso, nel Torinese. Autore di libri, la professione di medico in zone calde della terra. A rischiare la pelle, come l'hanno rischiata i medici in prima linea durante le peggiori ondate del Covid.

Questo il senso del suo post e della sua rabbia. Lo riportiamo integralmente

"Signor ministro della Sanità, collega Schillaci, leggo che hai oltre 350 pubblicazioni scientifiche al tuo attivo, immagino tutte su riviste indicizzate, devo quindi dedurre che tu credi nella scienza, nelle metanalisi, negli studi indipendenti. Posto il mio badge, che per molti anni mi ha consentito di entrare a far parte di una comunità scientifica di eccellenza. In questa grande famiglia di medici e infermieri, ogni azione ha cercato di seguire i protocolli scientifici accreditati. Non c’è mai stato posto per atti di pirateria medica, di pressappochismo, di pozioni magiche per curare i nostri pazienti.

Oggi, con atto che chiamare scellerato è sminuirne il significato, si concede il diritto a degli stregoni (i medici no vax) di ritornare a esercitare la loro mala medicina nelle corsie e nei reparti degli ospedali del SSN. Si concede il diritto a dei potenziali untori di infettare pazienti ospitalizzati, dunque fragili per definizione. In qualità di medico chirurgo non posso accettare che la mia professione, e la salute di tantissimi pazienti, sia messa in mano a cinquemila potenziali untori. Per questo motivo non mi resta, come atto di protesta civile, che rassegnare le mie dimissioni dal SSN.