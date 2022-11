Artur Jafa alle Ogr: musica e immagini raccontano il concetto di Blackness

E’ la prima volta che l’artista statunitense Artur Jafa espone in Italia e lo fa durante la settimana dell’arte torinese alle Ogr.

In mostra fino al 15 gennaio alle Ogr

“RhamesJafaCoseyJafaDrayton” è il titolo della mostra che fino al 15 gennaio troverà posto nelle ex Offine Grandi Riparazioni. Contiene al suo interno i nomi di tre chitarre elettriche: Arthur James, Pete Cosey e Ronny Drayton, scelte da Jafa per raccontare il concetto di Balckness.

Sonorità Black accompagnano il pubblico

Un grande schermo video accoglie il pubblico che viene avvolto dalle immagini create al computer: onde nere, opulente e ipnotiche in costante evoluzione sotto il cielo di un eterno tramonto. Si tratta dell’ultima opera video di Jafa, realizzata nel 2021 dal titolo “Aghdra”. Ad accompagnare la proiezione da 85 minuti è un impianto audio che permette non solo di ascoltare la musica, tutta di genere popolare per lo più Black, ma anche di sentirla fisicamente attraverso le vibrazioni.

“Solitamente i miei lavoro non si contrano su un messaggio da veicolare al pubblico - spiega lo stesso Jafa - Mi piace pensare di creare un’opera e lasciate che arrivi alle persone naturalmente”.

Le dure immagini dei primi Anni Ottanta

Insieme a Aghdra, in mostra è presente anche una selezione di grandi immagini crude, sconcertanti e terrificanti che raccontano il dramma della storia nera, tratte dai Picture Books: una serie di fotografie raccolte da Jafa dall’inizio degli anni ’80, mosso dall’impulso ossessivo di spingersi verso le cose che lo disturbano e non tirarsi indietro.

La mostra è curata da Claude Adjil e Judith Waldmann insieme ad Hans Ulrich Obrist in collaborazione con la galleria Serpentine di Londra. “L’allestimento è site specific ma non nasce sulla base delle Ogr, tuttavia come ambiente con questo stile industriale, lo trovo molto adatto”.

Per info: https://ogrtorino.it/