Art week e non solo: ecco cosa fare in questo primo fine settimana di novembre

Torna come ogni anno la settimana dell'arte contemporanea torinese. Fino a domenica 6 novembre mostre, eventi, concerti, performance, fiere che hanno come perno la 29esima edizione di Artissima Fair all'Oval del Lingotto.

Celebra la art week la Notte delle Arti Contemporanee, in programma sabato 5 novembre con aperture straordinarie e iniziative curate dalle diverse gallerie e fondazioni torinesi.

Proseguono poi i concerti e le rassegne teatrali: da Cristina d'Avena alla Venere in Pelliccia.

Ecco allora cosa non perdersi.

MOSTRE ED EVENTI

ARTISSIMA

Dal 4 al 6 novembre

Oval Lingotto Fiere

Per chi vuole tenersi aggiornato sulle ultime novità dell'arte contemporanea Artissima torna con gallerie italiane e internazionali per la sua 29esima. Tema della fiera è proprio la trasformazione e la capacità di rinnovamento: “Transformative Experience” tratto dal saggio di L.A. Paul. Saranno presenti 174 gallerie italiane e straniere, tra cui 40 new entry. Tra quest'ultime, come ha raccontato Fassi, c'è ne una che arriva "dall'Alaska, non era mai successo".

Info: https://www.artissima.art/

PARATISSIMA

Dal 2 al 6 novembre

Cavallerizza Reale, via Giuseppe Verdi 6

Paratissima dà vita all’annuale appuntamento con l'Art Week di Torino. Il tema che animerà la diciottesima edizione della manifestazione fieristica è Paratissima Circus. La serata inaugurale del 2 novembre sarà a cura di Club Silencio, un evento di musica e arti performative. 9 mostre curate, 5 gallerie d’arte, 9 Progetti Speciali, 3 Guest Projects, Open Studio di residenze e atelier d’artista, Live Performances, talk e laboratori, in una cornice di più di 8.000 mq espositivi. Ad integrare i numerosi contenuti espositivi, Paratissima Circus Live, il fitto panel di incontri, talk e performances realizzati con il contributo di Compagnia dei Caraibi e in collaborazione con Bauhaus Paratissima.

Info: https://www.paratissima.it/

FLASHBACK

Dal 3 al 6 novembre

Corso Giovanni Lanza 75

Flashback, la fiera che unisce l'arte antica a quella moderna e contemporanea, da quest’anno occupa lo spazio della villa Ottocentesca in via Giovanni Lanza 75. Una struttura storica, in pieno Borgo Crimea, appositamente sistemata per ospitare non solo la fiera, ma anche un hub permanente dedicato a tutte le forme artistiche, culturali e sociali del territorio. 34 espositori aspetteranno i visitatori appassionati di arte contemporanea, moderna e antica. A fare da corollario talk, incontri e mostre come quella dedicata a Cuba, “Cuba introspettiva", saranno protagonisti della rassegna. Tra le realtà storiche che prederanno parte alla 10^ edizione: Alessandra di Castro, Carlo Orsi, Galleria dello Scudo e Gian Enzo Sperone. Presenti opere che coprono oltre 2000 anni di storia: da Bernardino Lanino a a Carlo Rama, da Emilio Vedova a Giacomo Balla.

Info: https://www.flashback.to.it/

THE OTHERS

Dal 3 al 6 novembre

Torino Esposizioni, Corso Massimo d'Azeglio17

La fiera "degli altri", torna nel Padiglione 3 di Torino Esposizioni trasformando in un labirinto d'arte. Cuore pulsante della fiera sarà un intreccio di diversi punti di vista ed espressione di un mondo in costante cambiamento a cui la fiera dà forma concreta attraverso la costruzione del nuovo spazio espositivo e originale. Un archetipo di complessità e smarrimento ma anche metafora di sfida e astrazione dal mondo, in cui ogni progetto proposto da gallerie o artist run space risulta centrale e non periferico. Il labirinto sarà animato da spazi non profit, giovani gallerie e artist run space ma anche gallerie dell'establishment che propongono il lavoro di giovani artisti.

Info: https://www.theothersartfair.com/

FONDAZIONE MERZ

Fino al 29 gennaio

Via Limone, 24

Inaugurata la mostra personale "Alert" dell’artista Michal Rovner (Israele, 1957). Il progetto, a cura di Beatrice Merz e concepito appositamente per gli spazi di Via Limone 24 a Torino, restituisce al pubblico un’esperienza immersiva che affonda le proprie radici nella pratica dell’artista.

Inserito nel solco di una ricerca pluriennale promossa dall’artista e che vede l’arte dialogare con l’archeologia e con la politica, ALERT rievoca le tematiche e pratiche affinate da Michal Rovner nel corso degli anni, con particolare attenzione alla tecnica del video mapping. Il progetto espositivo, trasformando gli spazi della Fondazione, accoglie il visitatore in uno spazio celato e senza luce, simile ai luoghi di attesa dove osservare e studiare gli sciacalli, i veri protagonisti dell’esposizione, che prendono possesso dell’ambiente e lo abitano mostrandosi come guardiani assoluti.

Info: https://www.fondazionemerz.org/

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO

Dal 3 novembre al 26 febbraio

Via Modane, 16

Anche Fondazione Sandretto Re Rebaudengo si veste per la settimana dell'arte contemporanea torinese e presenta ben quattro nuove mostre, dal 3 novembre al 26 febbraio: Air Pressure (A diary of the sky) di Lawrence Abu Hamdan, Eyelids, Towards Evening di Victor Man, Backwards Ahead con opere della Collezione Sandretto Re Rebaudengo e Liquid Transfers di Diana Policarpo (illy Present Future Prize Exhibition 2021).

Info: fsrr.org

DIFFUSISSIMA

Fino al 6 novembre

E per chi vuole bere un bicchiere di vino davanti ad altre opere d'arte e performance c'è Diffusissima. Il nuovo format che intende diffondere l’arte nei luoghi che solitamente non la ospitano e spesso sono poco conosciuti dagli stessi torinesi. Parola chiave è scoperta. Scoperta dei luoghi e della città. 16 eventi, 60 locali coinvolti per oltre 100 artisti e 2000 oper etra pitture, sculture e arte digitale saranno protagonisti di questo fuori salone che si snoda da Piazza Statuto ai Murazzi, passando per via Po. Un evento diffuso, non una fiera dell’arte, che attraversa la città che apre alcuni luoghi solo in occasione dell’evento come lo Scalo Vallino e l Liuteria Piemontese. Seguendo una nuova mappa creata ad hoc per l’arte in città, si troverà la propria strada (anche attraverso un QR code in formato digitale), per orientarsi tra i numerosi host e tra gli eventi e vernissage proposti dall’iniziativa. Sarà inoltre possibile portarsi via subito a casa con sé un’opera d’arte, acquistandola direttamente con il proprio smartphone.

Info: https://artaporter.it/diffusissima/

CLUB2CLUB

Dla 1° al 6 novembre

Ogr e Lingotto Fiere

Il festival musicale indoor più grande d’Italia torna durante la contemporary art week dopo due anni di stop torna in presenza. Avanguardia globale, cultura pop e contemporanea, produzioni interdisciplinari tra arte, musica e tecnologia, sono alcune dei tratti distintivi del festival fondato nel 2002 da Sergio Ricciardone. 35 gli artisti attesi da 14 nazionalità per 31 show di cui 12 esclusive italiane e 13 debutti. Tra gli ospiti nella line up della ventesima edizione Arca, Aya, Bicep, Bill Kouligas, Jamie XX, Caterina Barbieri, Caribou, Blackhaine, Lyra Pramuk, Autreche. Attenzione all'orario che quest'anno cambia: il festival apre alle 18 e chiuderà alle 4.30.

Info: www.clubtoclub.it

PAV

Venerdì 4 novembre

Via Giordano Bruno, 31

Venerdì 4 novembre 2022, nella cornice di Artissima, il PAV è lieto di inaugurare Tierra, mostra personale dell’artista Regina José Galindo, artista guatemalteca che da più di vent’anni indaga il tema della giustizia sociale attraverso pratiche performative il cui baricentro espressivo si situa nella relazione tra il corpo e l’ambiente. L’esposizione, a cura di Marco Scotini, fa seguito a quelle dedicate all’artista indiana Navjot Altaf e all’artista indonesiana Arahmaiani nell’indagare le specifiche relazioni che intercorrono tra sfruttamento ambientale e soggetti oppressi, le donne e le minoranze, decentrando lo sguardo oltre i confini geografici e culturali del cosiddetto occidente. In occasione dell’opening alle ore 19.30 l'artista propone la performance inedita COAL TO LIGHT THE FIRE basata sulla materia fossile, in connessione con il percorso espositivo e l’attuale crisi umanitaria ed energetica.

Info: http://parcoartevivente.it/

CAMERA

Dal 4 al 6 novembre

Via delle Rosine, 18,

Una mostra dal titolo "On the verge", tre talk, cinque workshop, venti curatori, cento artisti... i migliori talenti della giovane fotografia europea s'incontrano a CAMERA. Nella settimana dell'arte contemporanea gli spazi in Via delle Rosine a Torino ospiteranno l’evento annuale del programma europeo FUTURES (EPP – European Photography Platform), la piattaforma di ricerca sulla fotografia contemporanea di cui CAMERA fa parte insieme ad altre 20 istituzioni e festival stranieri, come unica realtà italiana già da cinque anni. CAMERA si trasformerà così nel quartier generale della fotografia contemporanea con oltre 150 giovani artisti, fotografi, curatori da tutta Europa che si ritroveranno a seguire workshop, letture portfolio con tutor di livello, così come a scambiarsi idee e sviluppi in campo fotografico, in un programma che prevede momenti esclusivi per i partecipanti ma anche occasioni pubbliche: la mostra On the Verge (Nel limite) in Project Room, talk aperti al pubblico nella sala Gymnasium di CAMERA e un incontro ad Artissima, aperitivi e musica, il tutto all’insegna della fotografia contemporanea e della ricerca visiva.

Info: www.camera.to



CASTELLO DI RIVOLI

Dal 3 novembre al 26 marzo

Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta la mostra site-specific "Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti" a cura di Marcella Beccaria. L’artista trasforma la Manica Lunga del Castello di Rivoli presentando una nuova serie di sei opere d’arte immersive simili a dispositivi ottici dalla struttura a cuneo. All’interno di ciascuna installazione si vedono complesse forme fluide in movimento che attraversano uno spazio panoramico a 360 gradi, che appare più ampio di quanto fisicamente possibile. Si tratta di illusioni ottiche prodotte grazie a specchi e proiezioni di luce.

Info: https://www.castellodirivoli.org/

LUCI D'ARTISTA

Fino al 9 gennaio

Luci d'Artista compie 25 anni e la città festeggia questo importante anniversario con tre nuove opere create da Giorgio Griffa, Renato Leotta e Grazia Toderi. Le 26 installazioni luminose - 17 allestite in centro città e 9 nelle altre Circoscrizioni si spegneranno alle 22 in settimana, mentre nel weekend alle 24: durante le festività natalizie, dal 19 dicembre al 2 gennaio, rimarranno accese tutti i giorni fino a mezzanotte.

Info: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/luci-d-artista-a-torino

OGR

Dal 4 novembre al 15 gennaio

Corso Castelfidardo, 22

Attesa alle Ogr Torino per la mostra "RHAMESJAFACOSEYJAFADRAYTON", la prima personale dedicata all’artista e regista statunitense Arthur Jafa da un’istituzione italiana. La pratica di Arthur Jafa comprende film, manufatti, e happenings, che sfidano ogni categorizzazione in una ricerca sulla Black culture negli Stati Uniti di un’intensità e complessità senza precedenti.

La mostra è concepita dall’artista per gli spazi del Binario 1 come un’unica grande installazione e riunisce alcuni dei lavori più recenti dell’artista, mai esposti prima in Italia. A evidenziare la relazione con la musica e la contaminazione tra differenti discipline e media proprie della pratica di Arthur Jafa, in occasione dell’inaugurazione, il 4 novembre alle ore 22.30, il pianista e compositore jazz Jason Moran, la violoncellista e compositrice Okkyung Lee e il bassista Melvin Gibbs si esibiranno insieme, nel Duomo di OGR Torino, per una serata ideata dall’artista

Info: https://ogrtorino.it/

GALLERIE D'ITALIA

Dal 4 al 6 novembre, dalle 18 alle 21

Piazza San Carlo 156

Collective Individuals è una rassegna di opere video, molte delle quali presentate per la prima volta in Italia, di artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti ad Artissima. Il progetto, curato da Leonardo Bigazzi (curatore della Fondazione In Between Art Film e dello Schermo dell’arte), intende offrire uno sguardo sulle contraddizioni del presente attraverso una selezione di opere che invitano a riflettere sul nostro ruolo all’interno di una società sempre più polarizzata, in cui le disuguaglianze e i conflitti continuano ad aumentare. Le opere selezionate raccontano corpi in equilibrio precario che diventano territorio di lotta, testimonianze tangibili delle ferite e delle divisioni del nostro tempo, ma anche masse di resistenza critica che si rifiutano di cedere al pessimismo dominante. Gli artisti e le gallerie presentati sono: Larry Achiampong (galleria Copperfield, Londra), Yael Bartana (Galleria Raffaella Cortese, Milano), Jonathas de Andrade (galleria Continua, San Gimignano, Pechino, Les Moulins, Havana, Roma, San Paolo, Parigi, Dubai), Alice dos Reis (galleria LEHMANN + SILVA, Porto), Hiwa K (KOW, Berlino & Prometeo Gallery Ida Pisani, Milano, Lucca), Adelita Husny- Bey (galleria LAVERONICA Arte Contemporanea, Modica), Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado (galleria Sprovieri, Londra).

Info: https://www.gallerieditalia.com/it/

PINACOTECA AGNELLI

Dal 2 novembre al 5 febbraio

Lingotto, via Nizza 230

La Pinacoteca Agnelli presenta la mostra Tiepolo x Starling, secondo capitolo di Beyond the Collection, negli spazi della collezione permanente.

Da mercoledì 2 novembre inoltre si aggiungono al percorso espositivo sulla Pista 500 quattro nuove installazioni di Liam Gillick, Marco Giordano, Nan Goldin, SUPERFLEX con la curatela di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti.

Nei giorni di Artissima, infine, il programma della Pinacoteca comprende la performance All Fours di Nina Beier e Bob Kil sulla Pista 500 e il lancio dello speciale catalogo che accompagna la mostra Sylvie Fleury. Turn Me On ancora in corso.

Pinacoteca Agnelli partecipa alla settimana dell’arte contemporanea con un ricco calendario di eventi e un rapporto di collaborazione sia con la fiera Artissima che con il festival internazionale C2C.

Info: http://www.pinacoteca-agnelli.it

CONCERTI

CRISTINA D'AVENA

Venerdì 4 novembre ore 21

Cristina D’Avena e i Gem Boy salgono insieme sul palco per un evento spettacolare ed emozionante in cui rivivere le sigle dei cartoni animati del cuore. Una grande serata in cui entrare nel mondo della fantasia e tornare a sognare tutti insieme.

Info: Teatro Concordia Venaria Reale, www.teatrodellaconcordia.it

GIGI D’ALESSIO

Sabato 5 novembre ore 21

Arriva finalmente a Torino, dopo due anni di pandemia, il “Noi due tour”. Il cantautore napoletano si prepara a riabbracciare live il suo pubblico, per cantare insieme le canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi.

Info: Teatro Colosseo, via Maria Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

TEATRO

STORIE

Venerdì 4 novembre ore 20.45, Sabato 5 novembre ore 19.30, Domenica 6 novembre ore 15.30

Stefano Massini guiderà gli spettatori in un percorso attraverso il potere evocativo della parola, tra le tante piccole e grandi storie nascoste tra le pieghe del nostro presente. Paolo Jannacci al pianoforte, Daniele Moretto alla tromba e flicorno.

Info: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555 / 800235333 - www.teatrostabiletorino.it

NON E' PIU' TEMPO DI UCCIDERE

Venerdì 4 novembre ore 20.45, Sabato 5 novembre ore 19.30, Domenica 6 novembre ore 15.30

Tratto da uno dei romanzi forse meno conosciuti di Beppe Fenoglio, "La paga del sabato", lo spettacolo appare estremamente attuale nonostante l'ambientazione nell'immediato dopoguerra. La regia è di Giulio Graglia, l'interpretazione di Margherita Fumero e Franco Barbero, affiancati da un gruppo di attori che si sono formati al Teatro Stabile di Torino.

Info: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555 / 800235333 - www.teatrostabiletorino.it

ROCCO BARBARO

Venerdì 4 e Sabato 5 novembre ore 21

Con lo spettacolo “Menefotto” il brillante autore ed interprete, già volto noto di Zelig in tv, racconta in tono ironico la sua esperienza di emigrante calabrese alle prese con la stressante realtà milanese, proponendo un cabaret acuto con risvolti satirici, decisamente coinvolgente.

Info: Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro 99/B

SONATA PER FISARMONICA, STRACCI E OSSA

Venerdì 4 novembre ore 21

Una riflessione sul tempo, sulla dittatura del presente e sulla malia ingannatrice del passato. Vivere un'intera vita sentendosi sempre incollocabili, furi luogo e fuori tempo e misurarsi con l'impossibilità assoluta del ritorno. La guerra fredda e il Friuli come la fortezza Bastiani di Buzzati, messo a guardia dei tartari che potrebbero apparire all'orizzonte di un muto deserto sterminato. E poi ironia e dolore, paura e stupore a correre tra un respiro e l'altro, tra una nota e l'altra. Racconto e musica di Giorgio Olmoti con Matteo Castellan.

Info: Casa del quartiere Barrito, via Tepice 23, www.scorribandemetropolitane.it

PRIMITIVI

Venerdì 4 novembre ore 21, sabato 5 e domenica 6 novembre ore 19

Inedito e mai rappresentato nel nostro Paese, debutta per la stagione "Nudi" di Fertili Terreni Teatro, la commedia nera del drammaturgo statunitense Peter Sinn Nachtrieb.

Info: Bellarte, via Bellardi 116, www.fertiliterreniteatro.com

COMPOSIZIONE PER DONNA E VOLPE

Sabato 5 novembre ore 21

Lei è una donna che ama troppo, lui, Monsieur Renard, una volpe imbottita. L’ispirazione per lo spettacolo, prodotto da Compagnie CirkVOST, viene dal libro Donne che amano troppo, della psicologa americana Robin Norwood, che descrive storie diverse di donne che si trovano in una relazione malsana con un uomo. Tutte le relazioni di coppia descritte nel libro hanno un punto in comune: si basano su una dipendenza reciproca, ovvero sul bisogno viscerale di essere assistiti, per uno, e di assistere, per l'altro. Con ironia e attraverso il linguaggio circense, Tiziana Prota racconta una storia che parla di ricerca della felicità, dell’affermazione di se stessi e dell’illuminazione che conduce a un'autentica libertà.

Info: Teatro Perempruner, piazza Matteotti 39, Grugliasco, www.cirkovertigo.com

VENERE IN PELLICCIA

Sabato 5 novembre ore 21

Si ispira all’omonimo romanzo di Leopold von Sacher-Masoch, ma ancora di più è nota per essere una delle sceneggiature di David Ives più acclamate e più premiate, da cui Roman Polanski ha tratto l’omonimo film. Una sexy dark comedy che arriva a Torino in una versione inedita, quella firmata da Teatro d’inverno (Alghero) nel riadattamento realizzato da Giuseppe Ligios che ne cura la regia insieme ad Aaron Gonzalez.

Info: Spazio Kairòs, via Mottalciata 7, ondalarsen.org

YOYO PIEDERUOTA

Domenica 6 novembre ore 16.30

Santibriganti Teatro porta in scena la storia di Giovanni e Giorgia. Lui, Giovanni, da tutti chiamato Yo: troppo alto e con due grandi piedi per correre. Lei, Giorgia, da tutti chiamata Yo: troppo orgogliosa e con due grandi ruote per forza. Unica certezza: ci si diverte e ci si emoziona.

Info: Casa Oz, corso Moncalieri 262, www.scorribandemetropolitane.it

OMBELICHI TENUI

Domenica 6 novembre ore 18

Due eleganti comparse in completo nero, maglietta nera, scarpe nere e un fazzoletto bianco nel taschino abitano una scena – soglia, quasi fosse un luogo di passaggio: sono presenti rocce di varia dimensione e forma, un’asse di legno, del pane secco e due maschere-animali in malta e gesso. Filippo Porro e Simone Zambelli, vincitori del bando AiR_Artisti in Residenza nel 2021, hanno studiato insieme a due antropologhe esperte di fine vita e tentare di creare un nuovo rituale, laico, artistico, danzato, con l’augurio che possa realmente sostenere il peso di una perdita, per salutare qualcuno o qualcosa che se n’è andato, un’amicizia, un amore o una vita.

Info: Lavanderia a Vapore, Collegno, lavanderiaavapore.eu