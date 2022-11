Terremoto del 6.2 nello stretto di Messina, ma è un'esercitazione: Azienda zero coordina i soccorsi sanitari della protezione civile

Si è tenuta ieri un’esercitazione nazionale, coordinata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Si è trattato della simulazione di un terremoto di magnitudo 6.2 nello stretto di Messina, con epicentro a Reggio Calabria, con un significativo livello di impatto su abitazioni e popolazione, che ha innescato importanti effetti ambientali, come frane, liquefazioni e fenomeni di maremoto.

Il coordinamento delle operazioni di soccorso sanitario a livello nazionale erano in capo alla centrale C.R.O.S.S. (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario) di Torino, coordinata da Azienda Zero, con particolare riferimento al censimento dei posti letto di Terapie Intensive, Centri Ustionati ecc.. su tutto il territorio nazionale e dei mezzi aerei ed elicotteri resi immediatamente disponibili dalle regioni per le operazioni di soccorso in Calabria e in Sicilia.

In Italia esistono due C.R.O.S.S., una a Torino e una a Pistoia, individuate dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, in due regioni a basso rischio sismico, che si attivano in caso di calamità naturali o grandi disastri nazionali e internazionali.

L’esercitazione, iniziata alle ore 10.12, sotto la guida del direttore sanitario di Azienda Zero e referente sanitario regionale per il Dipartimento di Protezione Civile, Gianluca Ghiselli, ha visto protagonisti il personale medico e infermieristico, diretto da Rita Rossi e coordinato da Massimo Foddis e Rosanna Parzanese della Centrale Operativa 118 di Torino.

Alle fasi della simulazione hanno assistito l’Assessore Regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, l’Assessore Regionale ai Trasporti e Protezione Civile Marco Gabusi e il Commissario di Azienda Zero, Carlo Picco.

Il Commissario ha sottolineato l’importanza di questi momenti di esercitazione, che permettono il confronto e la sinergia tra le diverse strutture emergenziali italiane, al fine di testare le procedure in essere, nel caso di grandi calamità e di poter così apportare gli eventuali correttivi che si rendessero necessari.

Picco, all’interno di un briefing con gli operatori sanitari, ha sottolineato l’importanza organizzativa del recente accordo con AREU della Regione Lombardia sull’utilizzo dell’elisoccorso, finalizzato al superamento dei confini regionali in caso di necessità, accordo che vorrebbe essere esteso anche ad altre regioni confinanti.

L’obiettivo di Azienda Zero è quello di valorizzare la C.R.O.S.S. e tutto il sistema di emergenza sanitaria territoriale piemontese.

L’Assessore Regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi ha ringraziato tutto il personale sanitario e tecnico impegnato non solo in questa esercitazione, ma in tutte le emergenze sanitarie quotidiane ed ha evidenziato i primi traguardi raggiunti dalla riforma del sistema sanitario dell’emergenza territoriale, attraverso le azioni messe in atto da Azienda Zero e che interessano, in particolare, i diversi livelli assistenziali, organizzativi e formativi del settore emergenza/urgenza.