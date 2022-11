Caro bollette e case popolari, Sarno (Pd): "Le famiglie di Nichelino non possono restare al freddo"

"Questa giornata ci restituisce un primo risultato, infatti nella giornata di oggi verrà redatto un documento nel quale si evidenzieranno le criticità specifiche degli alloggi di Nichelino e quelle generali rispetto alla crisi del caro bollette che comporta attualmente lo stop dei riscaldamenti" afferma il Consigliere Sarno, che prosegue: "grazie all'incontro di oggi, in ottica di risoluzione del problema, tra lunedì e giovedì avverranno importanti passaggi quali il cda di ATC, l'incontro in Consiglio regionale con l'assessore Caucino e l'incontro con i fornitori del servizio di riscaldamento: ATC, Regione diano garanzie per recuperare gli arretrati dei morosi e permettere di accendere la centrale termica".

Sarno ha poi concluso: "Il primo l'obiettivo è l'accensione immediata del riscaldamento per i residenti degli alloggi di Nichelino, perché i cittadini non possono mai stare al freddo e successivamente che le dichiarazioni di Cirio e Caucino si trasformino in realtà attraverso l'approvazione del nostro emendamento alla variazione di bilancio, in discussione l'8 novembre, che porterebbe importanti risorse, da loro promesse, al fine di affrontare il caro bollette e aumentare le ore di accensione e del riscaldamento passando da 6 a 10 al giorno".