Con lo sportello "Scuola Inclusiva" Moncalieri va in aiuto delle persone con disabilità

Moncalieri non dimentica le persone con disabilità e chi è affetto dalla sindrome di Down. Ed allora ecco nascere lo sportello "Scuola Inclusiva". Una iniziativa che ha preso forma dall’esperienza dell’Informahandicap gestito da Air Down, associazione fondata nel 1999 con lo scopo di promuovere politiche e iniziative atte a favorire l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con la sindrome di Down.

Una 'speciale normalità' nella scuola

Lo sportello «Scuola Inclusiva» è un passo in più che si pone l’obiettivo di “trovare nella scuola una speciale normalità”, come ha spiegato l'assessore Silvia Di Crescenzo. “Vogliamo che bambini e ragazzi, disabili e non, trovino nella scuola una normalità che si arricchisce di qualcosa che è essenziale per qualcuno ma utile per tutti".

Piano educativo individualizzato

Uno sportello che servirà anche per dare supporto e a preparare un piano educativo individualizzato e al piano didattico personalizzato, ai bisogni educativi speciali ed ai problemi legati ai disturbi specifici dell’apprendimento. “Si tratta di un’opportunità in più per operatori e genitori in un momento delicato, ad inizio scuola, momento in cui si costruiscono questi piani personalizzati - ha aggiunto Di Crescenzo - un servizio attivo presso lo sportello Informahandicap, che è una eccellenza per il territorio dell’Unione dei Comuni”.

Lunedì e giovedì in via Quintino Sella

Lo Sportello "Scuola Inclusiva" garantisce gratuitamente consulenza e supporto a genitori, docenti, educatori, si trova in via Quintino Sella 17 ed è a disposizione il lunedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18. Per ulteriori Info 0116051987 - info@scuolainclusiva.it