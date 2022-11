I centri d'incontro della Circoscrizione 5 torneranno agli antichi splendori

Sono iniziati i lavori di decorazione degli interni dei locali dei centri d’incontro della Circoscrizione 5. " Era uno dei nostri obbiettivi che avevamo promesso nel nostro insediamento al governo di questa Circoscrizione ed oggi con piacere di concerto con il Coordinatore Antonio Cuzzilla e la Consigliera Silvia Acquaro lo comunico come obbiettivo raggiunto ", ha detto soddisfatto il presidente della Circoscrizione Enrico Crescimanno .

Il Coordinatore e la consigliera attraverso un sopralluogo sui luoghi hanno verificato personalmente che i lavori sono iniziati. "Abbiamo da sempre sostenuto che i centri d’incontro sono un’importante risorsa a cui rivolgiamo la massima attenzione, perché rappresentano un luogo di ritrovo dei nostri anziani, i quali rappresentano le sentinelle dello stato sociale dei nostri quartieri".

"Sono luoghi dove vogliamo fortemente che si sviluppi quella sinergia con le associazioni, un luogo dove potersi ritrovare e partecipare attivamente alle attività svolte nei centri e alla vita dei quartieri, scambiare idee e opinioni, quindi socializzare", ha aggiunto Crescimanno, che ha concluso ringraziando il Coordinatore competente, la Giunta e l’ufficio tecnico della Circoscrizione: "Hanno messo il loro impegno per dare il via a questo nuovo approccio per salvaguardare e valorizzare i centri d’incontro".