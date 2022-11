A pranzo con l'arte: partono i Lunch Talks a cura del Castello di Rivoli e di Gallerie d'Italia

A partire dal prossimo 15 novembre, ogni martedì dalle ore 13 alle ore 14, le Gallerie d’Italia di Torino propongono un nuovo programma di incontri a cura del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.



Lunch Talks @ GDI - Torino. Parlare d’Arte. Grandi artisti, grandi mostre, grandi temi offre l’opportunità di avvicinarsi all’arte contemporanea. Che cos’è l’arte digitale? Che cos’è l’Arte povera? Perché esiste una mostra chiamata documenta? Che cos’è una “macchina” di Olafur Eliasson? Chi sono le protagoniste del pensiero ecologico in ambito artistico? Cosa c’è dietro una grande performance? Rispondendo a queste e altre domande, i Lunch Talks sono l’occasione per conoscere le opere di alcuni tra i più importanti artisti contemporanei, approfondire mostre epocali che hanno ri-definito il concetto di arte, ed esplorare i nodi tematici che animano il dibattito culturale.



Gli incontri sono tenuti da Carolyn Christov-Bakargiev, Direttore del Castello di Rivoli, Marcella Beccaria, Capo Curatore e Curatore delle Collezioni, e Marianna Vecellio, Curatore, che accompagneranno il pubblico in un affascinante viaggio nell’arte dei nostri giorni, condividendo le loro dirette esperienze e il loro continuo lavoro di ricerca.



Negli spazi dell’Arena delle Gallerie d’Italia di Torino, in un ambiente rilassato e informale, i Lunch Talks propongono una nuova forma di “pausa pranzo”. I partecipanti riceveranno un lunch box a cura di Costardi Bros e potranno concludere l’esperienza con una visita alle mostre fotografiche Lisetta Carmi. Suonare Forte e Gregory Crewdson. Eveningside recentemente inaugurate negli spazi del museo in Piazza San Carlo.



Il programma è a cura del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea in collaborazione con Gallerie d’Italia – Torino.