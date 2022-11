Ciak, tutti fermi! Il ponte della Gran Madre si blocca per le riprese della serie tv tedesca Eine Billion Dollars [FOTO]

Caos, strada chiusa e una buona dose di pazienza sfuggita ai legittimi proprietari, nella serata di oggi. Chiuso il ponte della Gran Madre a causa della presenza del set per le riprese della serie tedesca “Eine Billion Dollars”, prodotta da Viola Film.



Una nuova presenza che richiama alla memoria le deviazioni e le difficoltà legate qualche mese fa alle riprese di Fast & Furious, anche se in questo caso dovrebbe trattarsi di poche ore. Intanto, però, le auto non possono passare, ma anche i pedoni transitano a singhiozzo. E non manca chi si lamenta.



In realtà, la presenza del set non è stata una sorpresa, visto che per consentire le riprese (che coinvolgono anche lungo Po Cadorna) Gtt ha deviato le linee dei mezzi 13 - 13N - 15 - 55 - 53 - 56 - 61 - 70.

• Linee 13 e 13N.

Direzione piazza Gran Madre: da via Po deviata in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta "Carlina") dove effettua inversione di marcia e capolinea provvisorio presso la fermata lato via Po.

Direzione piazza Campanella: dal capolinea provvisorio di piazza Carlo Emanuele II effettua inversione di marcia e prosegue per via Accademia Albertina, via Po percorso normale.

• Linea 15.

Solo in direzione piazza Coriolano: da piazza Castello deviata per viale I Maggio (Giardini Reali), corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

• Linea 53.

Direzione corso S. Maurizio: limitata in via Villa della Regina angolo piazza Gran Madre (capolinea provvisorio presso il normale capolinea della linea 13).

Direzioni Ospedale San Vincenzo: dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre effettua inversione di marcia e prosegue per via Lanfranchi, percorso normale.

• Linea 55.

Solo in direzione corso Farini: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale.

• Linea 56.

Direzione largo Tabacchi: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, via Napione, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella percorso normale.

Direzione via Tirreno (Grugliasco): da corso Quintino Sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

• Linea 61.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale deviata in ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, via Napione, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, percorso normale.

• Linea 70.

Direzione corso San Maurizio: limitata in corso Moncalieri angolo piazza Gran Madre – inserendosi nel capolinea della linea 13 (capolinea provvisorio presso il normale capolinea della linea 13).