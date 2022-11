Non solo multe: quando i Civich salvano la vita o sventano traffici di esseri umani

Al vicecommissario Mauro Tarditi è stato conferito un encomio perché, nel settembre 2021, è intervenuto per lo sgombero di una casa occupata abusivamente. Uno degli occupanti però ha estratto un arma puntandola alla tempia del civich. Momenti di grande tensione, ma il vicecommissario è riuscito a far ragionare l'uomo senza che ci fossero gesti sconsiderato.

L'assistente Stefano Zanella, invece, è stato premiato per aver inseguito un rapinatore in fuga dopo aver messo a segno un colpo in un negozio. Il malvivente, armato di un lungo coltello, il 7 giugno 2021 è stato fermato, disarmato e consegnato alle forze dell'ordine.