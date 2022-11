Atp Finals, una festa per pochi a Torino: i tennisti sfilano sul blue carpet di piazza San Carlo [FOTO e VIDEO]

Una festa per pochi, nel cuore di Torino. Hanno sfilato nel blue carpet allestito in piazza San Carlo gli otto tennisti migliori al mondo che a partire da domenica saranno il via alle Atp Finals.

La sfilata in piazza San Carlo

Prima di un evento organizzato nelle Gallerie d’Italia, i tennisti sono passati davanti a un qualche centinaio di curiosi che si sono fermati lungo il tappeto blu srotolato davanti al Caval ed Brons. I tennisti sono arrivati nel seguente ordine: Taylor Fritz, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Andrey Rublev, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

Foto e selfie per pochi intimi

Una festa per pochi, con gli atleti distanti dai (pochi) torinesi, circa 200, che si sono fermati a scattare foto. La sensazione, sentendo parlare i presenti, è quella di una festa per pochi. Non aperta alla cittadinanza.

Lo stupore di molti (che non capivano cosa stava accadendo)

Eppure l’appuntamento in piazza era stato annunciato sul sito del Comune di Torino. Questo non è bastato a far arrivare in piazza una folla festante. Anzi. In molti, di passaggio, si sono chiesti cosa stesse accadendo.

Al termine dell'evento i campioni si sono fermati e hanno concesso al pubblico autografi, selfie, firmando scarpe e oggetti degli appassionati accorsi in piazza San Carlo per acclamarli.

La mostra

Questa mattina è stata anche inaugurata "ATP 50 - Game Changing", mostra fotografica che celebra il 50° anniversario dell'ATP attraverso gli scatti più emozionanti della sua storia. Allestita sotto i portici di piazza San Carlo e lungo via Roma, l'esposizione ripercorre la storia del torneo. Scatti storici a partire dall'inizio degli anni '70, che hanno portato alla costituzione dell'Association of Tennis Professionals e alla crescita del finale di stagione ATP nel prestigioso Madison Square Garden (1977- 1989), fino ai giorni nostri con i grandi campioni che hanno contribuito a fare del tennis professionistico maschile uno degli sport più amati al mondo.