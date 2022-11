Rincari mense, in strada la protesta degli studenti universitari: "A pagare siamo sempre noi" [FOTO e VIDEO]

Non diminuisce la tensione tra gli studenti e la Regione, a seguito degli annunciati rincari delle mense universitarie da 1.50 a 2.20 euro. I ragazzi che hanno occupato la struttura di via Principe Amedeo sono partiti in corteo con destinazione la Regione, con una tappa a Palazzo Nuovo.

"Siamo noi a pagare i rincari. Chiorino parli con noi"