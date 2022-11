"Aggiungi un mondo a tavola": a Villa Lascaris, la cucina piemontese incontra l'Africa

Sono due veri e propri cavalli di battaglia, piatti che portano con sé tanta storia e invitano alla condivisione e all’ospitalità. La polenta fumante e il cous cous profumato: due classici della cucina, in Piemonte così come sull’altra sponda del Mediterraneo, nell’Africa del Nord. A Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino saranno i protagonisti dell’ultimo appuntamento con "Aggiungi un mondo a tavola - Il Piemonte incontra l'Africa".

Paola Uberti, comunicatrice enogastronomica e guida impeccabile in questo percorso in tre tappe, condurrà i partecipanti attraverso nuove ricette coloratissime, inedite e, soprattutto buone.

Giovedì 17 novembre dalle 19 alle 21. "In viaggio tra polenta e cous cous". La polenta e il cous cous hanno molto in comune: entrambi piatti poveri e antichi, si prestano a mille preparazioni diverse e sono sinonimo di convivialità, amicizia e ospitalità. E, poiché la tavola è il luogo in cui le contaminazioni si realizzano in tutta la loro bellezza (e bontà), perché non tentare, per esempio, un cous cous “concio”, o unire gli ingredienti che accompagnano il classico piatto nordafricano a una calda, colorata, fumante polenta?

Tra show cooking, esperienze sensoriali, chiacchiere e degustazioni, un’ora e mezza diversa, da trascorrere insieme per conoscere nuovi mondi, nuovi sapori, nuove persone.

Al termine dell’incontro, tutti i partecipanti riceveranno un piccolo ricettario via mail con ricette, racconti e storie dell’incontro tra la cucina piemontese e la grande Africa.

Per partecipare ad Aggiungi un mondo a tavola, al costo di 13 euro, è indispensabile la prenotazione via mail a eventi@villalascaris.it