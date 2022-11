Il gonfalone della Regione Piemonte domani ai funerali di Vittorio Vallarino Gancia

Il gonfalone della Regione Piemonte sarà presente domani ai funerali di Vittorio Vallarino Gancia, accompagnato dal vicepresidente della Regione Fabio Carosso e dall’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi.

“È la genialità di uomini come Vittorio Vallarino Gancia ad aver reso il nostro spumante famoso in ogni parte del mondo e le cattedrali sotterranee dov’è nato un Patrimonio dell’Umanità” sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.