Eco-Doppler: a cosa serve? Quando richiedere l'esame?

Eco-Doppler: che tipo di esame è, a cosa serve e quando occorre richiederlo?

L’eco-Doppler, l’eco-color-Doppler e l’ecografia sono metodiche diagnostiche che si basano sull’utilizzo degli ultrasuoni.

Gli esami ultrasonografici non sono esami invasivi, perché si effettuano per il tramite di una sonda che viene appoggiata sul distretto da studiare e hanno la possibilità di dare al paziente informazioni in tempo reale.

Ciò che differenzia l’eco-Doppler dall’ecografia è la possibilità di valutare il flusso del distretto vascolare in esame. L’esame eco-Doppler è mirato, infatti, allo studio dei vasi sanguigni, arteriosi o venosi. Rispetto all’eco-Doppler, l’eco-color-Doppler aggiunge il colore (rosso e blu) al segnale del flusso sanguigno; in questo modo le variazioni del flusso sono più facilmente individuabili.

Dove fare l’eco-doppler a Torino

Dove fare l’esame eco-Doppler a Torino?

Per eseguire l'esame uno degli ambulatori più accreditati di Torino è lo Studio di Ultrasonografia Medica SUM.

Nel poliambulatorio medico specialistico, che nasce a Torino nel 1994 si effettuano esami ultrasonografici, ecocardiografie doppler e ecocolordoppler e visite specialistiche in cardiologia, ematologia, pediatria, diabetologia, gastroenterologia e non solo grazie ai migliori specialisti di ultrasonografia medica della Regione Piemonte.

Il poliambulatorio medico si trova in Via Benvenuto Cellini a Torino. Responsabile della Diagnostica vascolare è il Dottor Claudio Rabbia, responsabile anche del dipartimento di patologia vascolare del gruppo Humanitas e del gruppo CDC. È inoltre direttore scientifico del "Vascular Club", workshop di tecniche endovascolari che si svolge in Italia da molti anni e molto altro.

L'equipe medica di professionisti che lavora in SUM garantisce un servizio eccellente grazie ai molteplici anni di esperienza.

L'esame, in presenza di fattori di rischio come il diabete, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, va eseguito per scongiurare altre malattie cardiovascolari come l'ipertensione arteriosa o la cardiopatia ischemica. La prevenzione delle malattie cardiovascolari è importante quanto la prevenzione contro i tumori.

La prevenzione è fondamentale poiché le patologie cardiovascolari sono una delle principali cause di morte e invalidità nei paesi occidentali e costituiscono uno dei più importanti problemi di salute pubblica.

Prenotazione eco-Doppler

Puoi prenotare online (studiosum.it) e via telefono (011/6633335) l’esame eco-Doppler, per tenere sotto controllo e valutare eventuali patologie all'apparato cardio-circolatorio.

L’esame è indicato in questi casi:

● studio e monitoraggio delle stenosi o delle occlusioni arteriose o venose

● individuazione di aneurismi o pseudoaneurismi dell’aorta addominale o delle arterie viscerali e periferiche

● studio delle trombosi venose

● studio delle varici degli arti inferiori

● studio delle fistole artero-venose

● studio dei vasi penieni o spermatici

L'ecodoppler quindi può essere effettuata per studiare lo stato di salute dei vasi epiaortici, dei tronchi sovra-aortici, delle arterie degli arti superiori e delle arterie degli arti inferiori dell'aorta addominale, delle arterie renali, delle arterie splancniche, dei vasi mesenterici, del sistema portale, del sistema iliaco-cavale, dei vasi spermatici, del canale scrotale e del fegato.

L'esame permette di evidenziare l'eventuale presenza di patologie vascolari.

E' semplice, rapido, non invasivo, indolore e dura circa 20 minuti.

Queste patologie sono diffuse non solo per fattori congeniti, ma anche per fattori legati ad abitudini di vita sbagliate come per esempio l'alimentazione scorretta, il fumo di sigaretta e l'abuso di alcol, l’eccessiva sedentarietà.