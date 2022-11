Vieni ad Asti a vivere le atmosfere natalizie con “Il Magico Paese di Natale”, la Fiera Nazionale del tartufo e i “Gioielli del territorio”

Anche la città di Asti ha dato il via al suo Natale astigiano. La magia del Natale e della natività, unite al gusto più pregiato della stagione, accoglieranno turisti e visitatori da novembre a dicembre, in occasione degli eventi “Magico Paese di Natale”, “Fiera Nazionale del Tartufo di Asti” con un’inedita rassegna di eccellenze, “I Gioielli del territorio”.



“Il Magico Paese di Natale”

Ad Asti, per tutti i fine settimana (e durante il ponte dell'Immacolata) fino al 18 dicembre, gli appuntamenti del Magico Paese di Natale 2022, uno dei mercatini natalizi più importanti d’Europa, animeranno la Città di Asti.

La superficie occupata dalle casette natalizie quest'anno è ancora più ampia e diversificata, per un totale di oltre 130 postazioni di artigiani e produttori enogastronomici provenienti da ogni parte d'Italia.

In particolare, in piazza San Secondo, si trova una selezione di casette di produttori locali d'eccellenza.





Il Palatartufo e “I Gioielli del territorio” 2022

Contestualmente al “Magico paese di Natale”, in Piazza San Secondo, in centro città, è stata allestita una tensostruttura elegante, il “Palatartufo”, che ospita “I Gioielli del Territorio" con protagonista il “Re Tartufo”.

Dal 12 novembre al 23 dicembre 2022 nel “Palatartufo”,oltre ai banchi di vendita del tartufo, sono previsti spazi di esposizione e vendita dei prodotti enogastronomici di eccellenza gestiti dalle associazioni di categoria, i cosiddetti “Gioielli del Territorio” che saranno insieme ai tartufi i protagonisti dell’iniziativa.

Sono in programma anche momenti di degustazione con un calendario che prevede, nei fine settimana, la proposta di piatti della tradizione serviti con tartufo (carne cruda, robiola, uovo al tegamino etc) e abbinati ai nostri grandi vini.

Le giornate di apertura saranno sabato 19 e domenica 20 novembre; sabato 26 e domenica 27 novembre; da giovedì 1 a domenica 4 dicembre; da giovedì 8 domenica a 11 dicembre; da giovedì 15 a domenica 18 dicembre; giovedì 22 e venerdì 23 dicembre dalle ore 10 alle ore 20.

L’evento è organizzato in collaborazione con ATAM, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Coldiretti-Campagna Amica.

La Fiera Nazionale del Tartufo

Sabato 19 e domenica 20 novembre si terrà la Fiera Nazionale del Tartufo 2022.

In piazza San Secondo dalle 10 alle 19, ci sarà il Mercato del Tartufo Bianco con vendita del prodotto

selezionato dai Giudici della Commissione Qualità che si occuperà di controllare e verificare i

singoli esemplari e di certificarli garantendo qualità e sicurezza dell’acquisto.

A Palazzo civico, sempre in piazza San Secondo, dalle ore 9.30 sarà presente il Mercatino delle

Città gemelle di Valence (F) e Biberach (DE) con i loro prodotti tipici.

Domenica 20 novembre dall’alba al tramonto nelle vie del centro storico saranno presenti oltre settanta bancarelle, dove acquistare i migliori prodotti agroalimentari del territorio ed i pregiati vini di Langhe

Monferrato e Roero dei territori patrimonio UNESCO; alle ore 16.30 è prevista la premiazione del

“miglior piatto di tartufi” e del "miglior tartufo singolo" in collaborazione con l’associazione Atam.

Tante altre attrattive sono presenti in città per lo svago di grandi e piccini: in Piazza Statuto c’è la pista da

pattinaggio e la tradizionale Giostra dei Cavallini, e in Piazzale Saracco (pressi di Piazza Libertà

fronte sede CR Asti) la Grande Ruota panoramica.