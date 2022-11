Tangenziale da incubo, scontro allo svincolo Bauducchi: due feriti al Santa Croce di Moncalieri

Tangenziale da incubo in questo primo giorno della settimana. Complice forse la leggere pioggia che cade da stamattina, si sono registrati due incidenti nello spazio di pochi minuti ad inizio pomeriggio.

Due feriti a Moncalieri

Il più grave all'altezza dello svincolo bauducchi, nel territorio del Comune di Moncalieri, in direzione Milano. Due i veicoli coinvolti: il risultato sono due persone ferite (per fortuna in modo lieve, solo codice verde) portate all'spedale Santa Croce.

Altro incidente a Bruere

L'altro incidente è avvenuto allo svincolo di Bruere: la persona al volante ha perso il controllo dell'auto, che è finita contro il guard rail, ma in questo caso nessuno è rimasto ferito.