I rider portano a casa una vittoria: il tribunale riconosce il rapporto di lavoro subordinato: "Sentenza che segna un punto importante"

Rapporto di natura subordinata. E' quanto riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Torino, nella giornata di ieri, sulla causa intentata da un rider - Enrico Francia , che è anche delegato Nidil Cgil Torino - nei confronti di Foodinho srl, legata alla piattaforma Glovo. Una vicenda finita a carte bollate che, nelle sue prime udienze, aveva anche visto le manifestazioni di solidarietà da parte di alcuni colleghi davanti al Tribunale. E oggi sono i sindacati, in particolare il Nidil Cgil di Torino e il Coordinamento Rider della Cgil Torino (Camera del Lavoro, Nidil e Filt Torino), a esprimere " grande soddisfazione per il riconoscimento della natura subordinata della prestazione lavorativa resa da Enrico Francia".

Il Giudice ha inoltre riconosciuto, come tempo-lavoro, tutto l’orario di lavoro dalla “timbratura on line” (loggatura) all’effettiva conclusione degli slot lavorativi, in conformità alla storica battaglia del Nidil e di tutta la CGIL per il riconoscimento, quale tempo di lavoro retribuito, di tutto il periodo di disponibilità offerto dai rider - comprensivo dei tempi di attesa, indipendentemente dall’effettivo tempo di consegna al cliente.