Lotta a chi non ha il biglietto: al via più controlli sul 4 e 10. E sui nuovi bus ci saranno i tornelli

Da oggi vita dura per i "portoghesi" sul 4: da questa mattina è in servizio una task force aggiuntiva anti-evasione a bordo della linea che attraversa la città, da Mirafiori a Falchera. In totale saranno 21 i nuovi addetti al controllo, dipendenti “Holachek”, divise in sette squadre da tre persone che si affiancheranno al personale di Gtt.

In servizio dalle 6 alle 21 sette giorni su 7

Controlli anche sul 10

Tornelli sui bus nuovi

Ma non si tratta dell'unico strumento che Gtt intende mettere in campo per scovare chi non paga il biglietto. Dopo la sperimentazione pre-pandemia sulle linee 6 e 19, i nuovi bus che entreranno in servizio avranno i tornelli. "Sulla nuova flotta - ha spiegato Lancione - di 120 mezzi che saranno consegnati nei prossimi mesi installeremo dei tornelli in ingresso, che inibiranno l'entrata a chi non ha il biglietto anche tramite il suono. Non abbiamo ancora deciso su che linee debutteranno".

Un tema che è stato più volte messo in luce dai sindacati è la richiesta di maggiore sicurezza per chi guida i bus. "Sono previsti - ha chiarito Lancione - dei controlli a tappeto su tutta la città insieme ai vigili e ai Carabinieri, nell'ambito del protocollo "Linea sicura"".