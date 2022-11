A Grugliasco aperto un casting per comparse nel film “Tutti giù per terra”

Per le riprese del cortometraggio “Tutti giù per terra”, prodotto da JL Rodomonte Productions in collaborazione con Totem Entertainment con la regia di Valter D’Errico (le riprese avranno luogo a Grugliasco nel periodo dicembre 2022-gennaio 2023), si selezionano le seguenti figure:

- Bambine di età compresa tra i 9 e i 14 anni con capelli lunghi o con tagli classici, colori naturali. Corporatura esile, carnagione olivastra.

- Gemelli, maschio/femmina di 9 anni con capelli biondo/rosso.

- Bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni con capelli corto/lungo, colore biondo/castano/corvino, occhi chiari/scuri, corporature esili/in carne

N.B. I candidati/e non devono avere tatuaggi, né piercing, capelli con colorazioni troppo evidenti. Consigliamo la candidatura solo a persone residenti in zona riprese. Non sono previsti rimborsi spese per viaggi e alloggio nelle giornate di casting in presenza.

Modalità di partecipazione

Per partecipare alle selezione inviare, entro il 20 novembre:

1) foto mezzo busto e figura intera aggiornate

2) nome, cognome, anno di nascita e altezza del/la candidato/a

3) nome e cognome dei genitori o tutori con recapito telefonico.

al seguente indirizzo di posta elettronica: Tuttigiuperterra.casting@gmail.com

I candidati selezionati saranno convocati in presenza dalla produzione, accompagnati

esclusivamente dai genitori (o tutori legali), attenendosi rigorosamente agli orari di convocazione, luogo e data.