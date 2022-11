Federalberghi e Fondazione Ordine Mauriziano 'lanciano' Stupinigi per farne un polo turistico d'eccellenza

Federalberghi Torino e la Fondazione Ordine Mauriziano, proprietaria della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, hanno siglato un accordo di partnership e collaborazione finalizzata a promuovere e a incentivare le visite alla residenza sabauda.

Grazie all’intesa gli Associati e i turisti ospiti delle strutture associate a Federalberghi Torino potranno beneficiare, a fronte della presentazione di un voucher, di una tariffa ridotta per visitare il complesso settecentesco progettato da Filippo Juvarra. Obiettivo: far diventare la Palazzina polo turistico

L’accordo mira a far conoscere ai turisti che visitano Torino la Palazzina di Caccia e ad avviare una collaborazione tra i due enti al fine di definire offerte turistiche integrate, gestire l’accomodation e l’incoming per eventi, ospiti e clienti, lavorare in sinergia per migliorare l’offerta turistica e mettere a disposizione il rispettivo know how per l’organizzazione di convegni e riunioni nonché di iniziative esperienziali per singoli e gruppi.

Federalberghi Torino prosegue così nel suo percorso di dialogo con le principali istituzioni museali della città e della provincia, al fine di rilanciare il turismo e mettere a disposizione dei clienti un’esperienza turistica sempre più completa e soddisfacente .

Borio: "Stupinigi patrimonio da valorizzare" "La Palazzina di Caccia di Stupinigi è un patrimonio architettonico, storico e culturale di inestimabile valore, un gioiello che merita di essere valorizzato e promosso all’indirizzo dei turisti che visitano la nostra città e soggiornano nelle strutture turistico-ricettive affiliate alla nostra Associazione – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – siamo quindi particolarmente onorati di poter siglare questo accordo con la Fondazione Ordine Mauriziano che sancisce l’inizio di una collaborazione finalizzata a rilanciare il turismo nella nostra città, a promuovere le visite alla Palazzina e a proporre ai turisti un’offerta culturale completa"..

Sviluppo di proposte turistiche integrate Un po’ reggia e un po’ residenza di loisir alle porte di Torino, in perfetta direttrice con Piazza Castello, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è un meraviglioso ed originale capolavoro barocco, Residenza sabauda per la caccia e le feste, è fra i complessi settecenteschi più straordinari in Europa: realizzata dall’”archistar” dell’epoca, Filippo Juvarra, tra il 1729 e il 1733, a cui seguirono ulteriori interventi e ampliamenti, è di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano.