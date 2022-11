Nuovi parcheggi per residenti in Quadrilatero Romano: arrivano le strisce giallo-blu

Nuove parcheggi riservati ai residenti in Quadrilatero Romano. Ieri Gtt ha iniziato a tracciare all'interno della Ztl Romana (compresa tra via Milano, via della Consolata, via del Carmine e piazza Savoia) le strisce giallo-blu. "Dalle 19.30 alle 8 del mattino - spiega l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - gli stalli a pagamento saranno dunque ora riservati ai residenti". Un provvedimento che il Comune, dopo un confronto con le Circoscrizioni per aumentare gli stalli riservati ai residenti, conta di estendere ad altre zone di Torino.

Ma non è l'unica novità in tema di mobilità. "A febbraio del 2022 - aggiunge Foglietta - avevo chiesto a GTT una ricognizione con conseguente sostituzione di tutti i pannelli informativi dei ZTL, che erano sbiaditi, vandalizzati e danneggiati". Ieri gli addetti dell'azienda di corso Turati hanno iniziato la sostituzione dei cartelli presenti sui portali di ingresso ZTL e sulle vie riservate per il trasporto pubblico locale. "L'intervento - conclude Foglietta - terminerà entro la fine della prossima settimana" .