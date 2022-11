Inaugurata la nuova ludoteca di Moncalieri: "Per una città all'altezza dei sogni dei bambini"

A Moncalieri nasce la nuova ludoteca, per bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie. Si trova in zona Borgo San Pietro, nei locali di strada Vignotto 23. Ma iniziative e animazione per i piccoli e loro genitori saranno svolte anche nelle scuole e nei giardini della zona (giardini della Luna, via Vico, via Papa Giovanni, Via Pininfarina). E a poche ore di distanza è stato inaugurato anche il nuovo giardino inclusivo di via Ada Negri.

Montagna: "Una città all'altezza dei sogni dei bambini"