Tony Hadley in concerto al Teatro Colosseo

Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, torna in Italia. Questa sera, martedì 22 novembre, sarà a Torino al Teatro Colosseo, per celebrare i suoi 40 anni di carriera con il 40th Anniversary Tour, il tour che lo ha portato a calcare i palchi di quasi 40 località del Regno Unito, passando poi per l’Italia la scorsa estate, l’Australia, la Nuova Zelanda, Giappone e Filippine.



Da ormai 4 decenni infatti Tony è sulla cresta dell’onda: prima con la sua ex band Spandau Ballet e in seguito come solista, accompagnato dal suo gruppo The Fabolous TH Band.



Il tour sarà l’occasione per celebrare una delle voci più autorevoli del pop, che ha visto gli esordi con il movimento del New Romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l’epica “Through the Barricades”, il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali “True”, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”. In questo viaggio per la penisola e nella propria carriera, Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche iconica cover.

Per info: https://tonyhadley.com/