Festa dell'albero: anche Settimo Torinese ha celebrato gli angeli custodi con rami e foglie [FOTO]

Anche Settimo Torinese ha festeggiato la sua Festa degli Alberi: l'edizione 2022 della ricorrenza che rende omaggio agli esseri viventi che vigilano su di noi - nonostante tutto - garantendoci ossigeno e dunque vita.



Organizzato dal Lions club Settimo Torinese e dal Comune, in collaborazione con Legambiente, Lilt e Apri, l'evento si è celebrato al parco Pertini, alla presenza di decine di bambini accompagnati dagli insegnanti. E' stato un momento per osservare la piantumazione degli alberi e per riflettere sulla loro importanza nella nostra vita di tutti i giorni.



"Sappiamo tutti che gli alberi sono indispensabili per la nostra vita - hanno detto gli organizzatori - sia per la produzione di ossigeno che per combattere il dissesto idrogeologico". E Roberta Gaidano, presidente dell'associazione il Papavero, ha spiegato l'iniziativa Adotta un albero. "E' un'emozione fortissima vedere così tante persone presenti a questa festa e oggi il Lions club ha adottato tre betulle. Il nostro progetto è nutrire la terra: ecco perché scegliamo di piantare elementi che attraggano farfalle e api. La Terra ha bisogno di più ossigeno e i bambini devono avvicinarsi sempre di più alla natura". "A ogni albero che viene adottato, abbiniamo un nome che sarà poi il suo per tutta la vita", ha concluso.