The Flairy Market trasforma Torino in una galleria d’arte urbana

Un’intera giornata all’insegna dell’artigianato indipendente, del design consapevole e della creatività urbana. Sabato 17 maggio, dalle 10:30 alle 20, piazza Teresa Noce 15 e Via Cervino, a Torino, si trasformeranno in un laboratorio a cielo aperto per la nuova edizione del The Flairy Market, un evento che unisce cultura, territorio e innovazione artigiana.

Questa manifestazione è molto più di un semplice mercato: è una vera e propria esperienza culturale che valorizza piccoli brand italiani, promuove il riuso e l’economia sostenibile, e dà vita a spazi urbani alternativi, riaccendendo l’interesse per aree meno centrali ma ricche di potenziale sociale e creativo.

Artigianato e cultura, tra mostre, workshop e performance

Nel cuore di Borgo Dora, il market proporrà non solo espositori selezionati ma anche una ricca offerta di attività artistiche e culturali, pensate per coinvolgere tutte le età e sensibilità.

Tra gli appuntamenti più attesi:

Il corso di disegno a cura di Studio Goofball, con laboratori suddivisi per fasce d’età (bambini, ragazzi e adulti), per avvicinare il pubblico all’arte in modo divertente e inclusivo.

La mostra fotografica di Diego Dominici, "La mia esperienza in Luce", realizzata con Esperienza Luce, che racconta per immagini una personale esplorazione visiva.

"Cantieri Aperti", di Enrico ed Elisa Fabbri per Officina Adhoc, uno spazio fluido che indaga il rapporto tra arte, città e linguaggi contemporanei.

L’esperimento poetico e filosofico di "SvelaeRivela", dove performance e conferenza si fondono in un confronto creativo tra parola e gesto.

Il progetto ironico e visivo "Lol is in the air", parte del contest Graphic Days In the City, con meme a tema curati da memefattori e memissima.

Mocambo (Ri)guarda con l’artista Max Petrone, un'esperienza immersiva tra immaginazione e materia.

Infine, spazio alla spiritualità e alla grafica con i poster d’autore ispirati ai Tarocchi, simboli senza tempo che intrecciano mistero, arte e design sotto le stelle.